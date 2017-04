Maicon critica fair-play de Rodrigo Caio: 'Prefiro a mãe do adversário chorando'

O zagueiro Maicon criticou indiretamente a atitude do zagueiro Rodrigo Caio, que, no clássico de domingo contra o Corinthians, avisou o árbitro Luiz Flávio de Oliveira que havia sido o responsável por pisar no goleiro Renan Ribeiro. Com isso, o juiz cancelou o cartão amarelo que havia mostrado ao corintiano Jô, que ficaria fora da próxima partida entre os dois clubes, domingo, no Itaquerão, pela semifinal do Campeonato Paulista.

"A gente deveria respeitar a atitude do Rodrigo. Foi o que ele quis fazer na hora. Se foi certo ou não, é da consciência de cada um. Mas eu prefiro a mãe do meu adversário chorando em casa do que a minha", afirmou o zagueiro, que concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira.

Questionado se teria a mesma atitude, o companheiro de zaga se esquivou da resposta. "Não posso dizer, não aconteceu comigo", resumiu.

Maicon negou uma discussão no vestiário após a partida, em que Rodrigo Caio teria levado uma bronca do técnico Rogério Ceni. "Nada, não adianta querer inventar coisas. O Rodrigo é um jogador que faz parte do nosso grupo, é de confiança. É meu companheiro e vou estar sempre com ele", finalizou o defensor.

O lance ocorreu aos 39 minutos do primeiro tempo do clássico. Depois de uma dividida entre Rodrigo Caio, o goleiro Renan Ribeiro e o atacante Jô, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira mostrou cartão amarelo para o corintiano entendendo que ele havia feito falta no goleiro.

Rodrigo Caio assumiu ter sido o responsável pelo toque na coxa do goleiro. Com isso, o zagueiro livrou o rival Jô do cartão amarelo. "Fiz apenas o que deveria ser feito. Eu só falei para ele que eu tinha pisado no Renan, e não o Jô. Cada um com sua consciência", disse o são-paulino após a derrota.

