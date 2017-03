Maicon cobra empenho do Grêmio e desabafa ao dizer que estar 100% para voltar

O volante Maicon, do Grêmio, capitão da equipe, ressaltou a necessidade de concentração e empenho total do grupo para as quartas de final do Campeonato Gaúcho. O time tricolor enfrenta o Veranópolis, neste domingo, às 16 horas, no estádio Antônio David Farina, na casa do adversário, no duelo de ida do mata-mata. Em tom de desabafo, o jogador ainda disse que está "100% recuperado" e pode voltar ao time nesta partida depois de ficar afastado por motivo de lesão.

"Agora é a hora da verdade. Se você vacilar, já era. Não tem como recuperar. Na outra parte (do campeonato), tinha como correr atrás, agora não. São dois jogos que você tem que entrar com uma concentração muito boa, principalmente na primeira partida. A gente tem isso de exemplo porque disputamos o mata-mata da Copa do Brasil no ano passado. A gente não pode escolher campo ou adversário. Temos que respeitar todos, mas fazer valer o nosso futebol", destacou o meio-campista.

Maicon revelou ter ficado bastante incomodado com uma postagem em redes sociais que sugeria a saída dele para o futebol chinês e, na visão do atleta, colocou sob suspeição o seu afastamento do time por lesão.

"Me incomoda porque as coisas tem que ser claras. Aqui tem o médico, toda a informação que precisa ser passadas pra vocês da imprensa. Então, não tem porque ficar escondendo ou falar uma coisa que não existe. As coisas tem que ser claras porque fica melhor pra todo mundo. Não adianta falar que teve uma lesão e não foi grave porque aí parece que não quero jogar. E é mentira. Se eu falar que eu não quero jogar, é mentira. Eu quero jogar sempre. Eu pedi pra jogar machucado e ele (o técnico do time, Renato Gaúcho) não deixou. A gente tem que ter consciência. Não adianta a gente ajudar num jogo e ficar dez, 15 de fora", desabafou Maicon.

O Grêmio realizou treinamento na tarde desta quinta-feira, no CT Luiz de Carvalho, em Porto Alegre, focado no duelo contra o Veranópolis. A atividade começou com uma sequência de exercícios físicos, depois foram treinadas algumas jogadas de conclusão a gol para os volantes e bolas aéreas para os zagueiros. Para finalizar, o grupo foi dividido em três equipes para um trabalho técnico em campo reduzido.

Além da volta de Maicon, o técnico Renato Gaúcho também poderá contar com o retorno do zagueiro Pedro Geromel, que se recuperou de uma fratura na costela ocorrida no último Gre-Nal, que terminou empatado em 2 a 2.

