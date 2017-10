Magnussen e Stroll são punidos e perdem posições no grid do GP dos EUA

Incidentes ocorridos durante o treino de classificação do GP dos Estados Unidos, realizado neste sábado, provocaram punições a dois pilotos: o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, e o canadense Lance Stroll, da Williams. Ambos receberam a pena de perda três posições no grid de largada da prova deste domingo no Circuito das Américas, em Austin.

Magnussen bloqueou o mexicano Sergio Pérez entre as curvas 13 e 14 da pista durante a primeira fase da sessão de classificação. O dinamarquês explicou que recebeu uma orientação errada da Haas, de que o rival não estava em uma volta rápida.

O incidente com Stroll também aconteceu no Q1, na curva 19, quando ele atrapalhou o francês Romain Grosjean, da Haas. A ação do canadense, inclusive, quase provocou um acidente durante a atividade.

Além da punição, Stroll e Magunssen também receberam um ponto em suas licenças. De fato, porém, eles não perderam três posições no grid do GP dos Estados Unidos, pois outros pilotos haviam recebido penas anteriores em razão da troca de motores ou componentes.

Stroll foi o 17º colocado no treino, iria largar da 14ª posição, mas agora vai começar da 16ª. Magnussen ficou em 20º no treino, estava previsto para iniciar a prova em 16º, mas agora será o 18º. A corrida está prevista para as 17 horas (de Brasília) deste domingo.

Confira como ficou o grid de largada atualizado do GP dos Estados Unidos:

1.º - Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 1min33s108

2.º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - 1min33s347

3º. - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 1min33s568

4º. - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) - 1min33s577

5.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min33s577

6.º - Esteban Ocon (FRA/Force India) - 1min34s647

7.º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Renault) - 1min34s852

8.º - Fernando Alonso (ESP/McLaren) - 1min35s007

9.º - Sergio Perez (MEX/Force India) - 1min35s148

10.º - Felipe Massa (BRA/Williams) - 1min35s155

11.º - Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) - 1min35s529

12.º - Romain Grosjean (FRA/Haas) - 1min35s870

13.º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber) - 1min36s842

14.º - Pascal Wehrlein (ALE/Sauber) - 1min37s179

15.º - Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren) - 1min35s641*

16.º - Lance Stroll (CAN/William) - 1min36s868*

17.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min33s658*

18.º - Kevin Magnussen (DIN/Haas) - 1min37s394*

19.º - Nico Huelkenberg (ALE/Renault) - sem tempo no Q2*

20.º - Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso) - 1min36s889*

*Foram punidos e perderam posições