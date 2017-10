Magic arrasa em casa, quebra invencibilidade do Spurs e lidera o Leste na NBA

Grande surpresa deste início de temporada regular da NBA, o Orlando Magic fez bonito na rodada desta sexta-feira à noite da liga de basquete dos Estados Unidos. Atuando em casa, a equipe da Flórida arrasou o San Antonio Spurs por 114 a 87, quebrou a invencibilidade do adversário da competição e ainda assumiu a liderança da Conferência Leste, agora com quatro triunfos e uma derrota em cinco partidas disputadas.

Com uma forte atuação coletiva, o Magic atropelou nos dois primeiros períodos do confronto e já terminou a metade inicial da partida com uma larga vantagem de 61 a 34. O Spurs até reagiu nos dois últimos quartos do duelo, mas os anfitriões administraram o placar com tranquilidade e garantiram a festa dos seus torcedores.

O principal destaque da vitória do Magic foi o francês Evan Fournier, cestinha do jogo com 25 pontos, enquanto o ala Jonathon Simmons também foi bem contra a sua ex-equipe ao marcar 17 neste que foi o seu primeiro reencontro com o time de San Antonio.

Aaron Gordon, com 16 pontos, e Nikola Vucevic, com 15, foram outros nomes importantes da forte atuação coletiva da equipe de Orlando, que acabou ofuscando as boas atuações de LaMarcus Aldridge e de Pau Gasol, ambos autores de "double-double" pelo Spurs. O primeiro deles fez 24 pontos e pegou 11 rebotes, enquanto o pivô espanhol contabilizou 12 pontos e 11 rebotes.

Sem Kawhi Leonard e Tony Parker, que se recuperam de lesões, o time do Texas assim amargou a sua primeira derrota em cinco partidas nesta temporada e acabou caindo para a quarta posição da Conferência Oeste, liderada pelo invicto Los Angeles Clippers, que neste sábado encara o Detroit Pistons, em casa.

HARDEN BRILHA - O vice-líder desta conferência, por sinal, é o Houston Rockets, que alcançou a sua quinta vitória em seis partidas ao bater o Charlotte Hornets por 109 a 93, como visitante, em outro duelo da rodada desta sexta-feira à noite.

E o time foi impulsionado principalmente por mais uma grande atuação do astro James Harden, responsável por um "triple-double" de 27 pontos, 11 assistências e dez rebotes. E a equipe ainda contou com boas atuações ofensivas de Eric Gordon e Ryan Anderson, autores respectivamente de 26 e 21 pontos.

WARRIORS BUSCA VIRADA - Em um jogo no qual chegou a estar perdendo por 18 pontos e foi marcado por uma grande confusão no fim do segundo período, o Golden State Warriors venceu o Washington Wizards por 120 a 117, em casa, em outra partida da rodada desta sexta-feira à noite.

O grande nome da partida foi o astro Kevin Durant, cestinha com 31 pontos, sendo que ele ainda ajudou a sua equipe com 11 rebotes e seis assistências. Stephen Curry e Klay Thompson, que marcaram 20 e 18 pontos, respectivamente, foram os outros dois principais destaques ofensivos dos atuais campeões da NBA.

Pelo lado do Wizards, Otto Porter Jr brilhou com 29 pontos e dez rebotes, enquanto John Wall também alcançou um "double-double" ao somar 20 pontos e 14 assistências. Porém, eles não conseguiram impedir a grande reação dos donos da casa principalmente no último período da partida.

Antes disso, no fim do segundo quarto do confronto, Draymond Green, do Warriors, e Bradley Beal, do Wizards, protagonizaram uma enorme confusão ao se estranharem, se atracarem e precisarem ser separados pelos outros jogadores. Os dois jogadores foram punidos com faltas técnicas e acabaram sendo expulsos da partida.

O triunfo garantiu ao Warriors o quinto lugar na Conferência Oeste, agora com quatro vitórias e duas derrotas, enquanto o time da capital norte-americana é o quarto colocado do Leste, com duas derrotas em cinco partidas.

KNICKS DESENCANTA - Único time que ainda não havia vencido um jogo neste início de temporada da NBA, o New York Knicks desencantou na rodada desta sexta-feira ao bater o Brooklyn Nets por 107 a 86, em casa, no Madison Square Garden. O letão Kristaps Porzingis, com 30 pontos e nove rebotes, foi o nome da partida.

Assim, o time de Nova York alcançou a 12ª posição do Leste, com uma vitória em quatro partidas, enquanto o Nets é o nono da mesma conferência, com três triunfos e três derrotas.

Confira os resultados da rodada desta sexta-feira na NBA:

Charlotte Hornets 93 x 109 Houston Rockets

Orlando Magic 114 x 87 San Antonio Spurs

Atlanta Hawks 100 x 105 Denver Nuggets

New York Knicks 107 x 86 Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves 119 x 116 Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors 120 x 117 Washington Wizards

Los Angeles Lakers 92 x 101 Toronto Raptors

Confira os jogos deste sábado:

New Orleans Pelicans x Cleveland Cavaliers

Miami Heat x Boston Celtics

Memphis Grizzlies x Houston Rockets

Chicago Bulls x Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks x Philadelphia 76ers

Utah Jazz x Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers x Phoenix Suns

Los Angeles Clippers x Detroit Pistons