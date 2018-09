Madri é escolhida para sediar fases finais da Copa Davis em 2019 e 2020

A Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira que a cidade espanhola de Madri vai sediar a fase final das duas próximas edições da recém-reformulada Copa Davis. A partir do próximo ano, o maior evento por equipes do tênis masculino será jogado por 18 times em sua fase final, sendo realizada no final da temporada em um palco neutro.

As equipes sem vaga automática na fase decisiva jogarão uma semana em fevereiro para avançar para a etapa final em novembro, que a ITF anunciou que vai ser realizada em Madri em 2019 e 2020. E a primeira delas, no próximo ano, está marcada para a Caja Magica. No evento de 2020, além do icônico local, a outra opção é o WiZink Center.

"Estamos muito satisfeitos em trazer as finais da Copa Davis de 2019 para Madri. A cidade é um local adequado para receber o tênis de alta qualidade e entreter milhares de fãs de todo o mundo. Estamos ansiosos para trabalhar com a cidade para realizar nossas ambições de elevar a Copa Davis a um novo nível", afirmou o presidente da ITF, David Haggerty.

Para a próxima edição da Davis, seis dos 18 participantes já estão definidos, sendo eles França, Croácia, Espanha e Estados Unidos, todos eles semifinalistas nesta temporada, além de Argentina e Grã-Bretanha, ambos convidados pela ITF nesta semana. Os outros 12 sairão de confrontos agendados para 1º e 2 de fevereiro de 2019, sendo que o Brasil duelará com a Bélgica, como mandante, em local ainda a ser definido.

Depois, então, em Madri, as 18 equipes vão ser divididas em seis grupos de três, com os líderes de cada chave e os dois melhores segundos colocados avançando às quartas de final. E os semifinalistas estarão assegurados na fase final da Davis de 2020.

Antes disso, a Davis terá a sua última final no formato atual neste ano. E ele será realizada em Lille, de 23 a 25 de novembro, com a atual campeã França recebendo a Croácia.