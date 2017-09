Madison Keys bate compatriota e fará final do US Open contra Sloane Stephens

Duas jovens tenistas dos Estados Unidos farão neste sábado a grande decisão do US Open - o quarto e último Grand Slam da temporada, que está sendo disputado em quadras duras em Nova York. Pouco depois de Sloane Stephens eliminar a veterana Venus Williams, foi a vez de Madison Keys fazer a sua parte nesta quinta-feira e facilmente derrotar a compatriota CoCo Vandeweghe por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 1 hora e 6 minutos de jogo.

Cabeça de chave número 15, Madison Keys pode ser considerada a favorita na final, mas a recuperação de Sloane Stephens no circuito profissional nos últimos meses impressiona. Há pouco mais de um ano, quando tinha seu melhor ranking na carreira (número 11), a norte-americana sofreu uma fratura no pé esquerdo e ficou 11 meses sem jogar. Despencou no ranking, para o 957.º lugar, e só voltou em Wimbledon, em julho deste ano. Desde então, chegou às semifinais em Toronto, no Canadá, e em Cincinnati e subiu para o Top 100 antes do início do US Open. Finalista, já garante um lugar entre as 30 melhores do mundo.

Mas Sloane Stephens terá pela frente uma rival embalada pela ótima campanha que faz em Nova York. Treinada por uma ex-número 1 do mundo - a norte-americana Lindsay Davenport -, Madison Keys tem 22 anos, mas em quadra se comporta como uma veterana com golpes seguros e precisos. Já é apontada como uma das principais promessas do tênis dos Estados Unidos para suceder as irmãs Williams - Venus e Serena, esta sem jogar desde o início do ano por causa da gravidez e nascimento do primeiro filho.

Assim como a rival da final, Madison Keys está em um momento de superação no circuito profissional e chegou pela primeira vez a uma decisão de Grand Slam. Após terminar 2016 na oitava posição do ranking da WTA, a norte-americana teve que fazer uma cirurgia no punho esquerdo e só iniciou a temporada de 2017 em março. Precisou de uma nova operação no local depois de Roland Garros, em junho, e aí começou a jogar seu melhor tênis, culminando agora com a bela campanha em Nova York.

Esta será a primeira final do US Open entre tenistas norte-americanas desde 2002, quando Serena Williams derrotou a irmã Venus. No confronto direto, Madison Keys e Sloane Stephens se enfrentaram apenas uma vez no circuito profissional e a vitória foi da segunda, há dois anos, no Torneio de Miami, também nos Estados Unidos.

