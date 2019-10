Lyon volta a vencer no Francês depois de dois meses e respira contra rebaixamento

Depois da péssima fase que culminou na demissão do técnico brasileiro Sylvinho, ex-auxiliar-técnico de Tite na seleção brasileira, o Lyon voltou a vencer pelo Campeonato Francês neste sábado. Em partida válida pela 11ª rodada do torneio nacional, a equipe, agora comandada pelo francês Rudi Garcia, aproveitou o mando de campo para vencer o Metz pelo placar de 2 a 0.

Os gols da vitória foram marcados pelo ponta holandês Memphis Depay e pelo atacante francês Moussa Dembele, de pênalti. O volante brasileiro Thiago Mendes foi titular. Também meio-campista, o compatriota Jean Lucas entrou no fim do jogo.

A equipe não vencia desde a segunda rodada, quando goleou o Angers por 6 a 0. Com o triunfo deste sábado, o Lyon chega a três vitórias no campeonato, já que bateu o Monaco por 3 a 0 na rodada inaugural.

O resultado deixa os comandados de Garcia no meio da tabela, com 13 pontos, a dois do time que abre a zona da degola, o Nîmes, 18º. O Metz também soma 11, mas é o vice-lanterna, já que tem saldo de gols pior. O último é o Dijon, com nove pontos.

Em outro jogo deste sábado no Francês, o Lille fez valer o apoio da torcida e superou o Bordeaux por 3 a 0. Benjamin Andre, Yusuf Yazici e Loic Remy fizeram os gols da partida. O triunfo também vem em bom momento para o Lille, que estava há um mês sem vencer no campeonato. Com o resultado, a equipe sobe para o terceiro lugar, com 18 pontos, a seis do líder Paris Saint-Germain.

Outro time a jogar como anfitrião na 11ª rodada foi o Strasbourg, que também se aproveitou do fator casa e venceu o Nice, do zagueiro brasileiro Dante, por 1 a 0. Adrien Thomasson fez o gol do confronto.

O dia realmente não foi dos visitantes, já que nenhum deles venceu em seis jogos. O Brest fez alegria da torcida ao vencer o Brest por 2 a 0. Montpellier e Angers empataram sem gols, assim como Reims e Nîmes.