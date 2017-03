Luverdense comprova pagamento de dívida e confronto com Corinthians é confirmado

A Confederação Brasileira de Futebol confirmou a realização da partida entre Corinthians e Luverdense, nesta quinta-feira, às 19h30, no Itaquerão. O time mato-grossense havia sido suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva pelo não pagamento de uma dívida com a entidade no valor de R$ 5 mil. A equipe conseguiu comprovar para o TJD o pagamento da dívida e a pena foi revogada.

O Luverdense havia sido punido por causa de multas recebidas na Série B. O clube alegou que desde o ano passado já tinha pago a punição, mas a CBF não tinha registrado o pagamento. Com a confirmação da partida, a delegação da equipe mato-grossense viaja para São Paulo nesta terça-feira.

No primeiro jogo, realizado na quinta-feira da semana passada, o Corinthians venceu na Arena Pantanal, em Cuiabá, por 2 a 0, e assim leva boa vantagem para o confronto da volta. O time de Fábio Carille pode perder por até um gol de diferença que avança para a próxima fase da Copa do Brasil.

