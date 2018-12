Luiz Felipe espera dificuldades para o Santos contra desesperado Sport no Recife

Na despedida do Campeonato Brasileiro, o Santos enfrenta o Sport neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no estádio da Ilha do Retiro, no Recife. Enquanto o time da casa tenta fugir da queda, o Santos já está garantido na Copa Sul-Americana do próximo ano.

Em entrevista coletiva neste sábado, o zagueiro Luiz Felipe revelou que o time espera conquistar a sua 14.ª vitória na competição. "Será um jogo importante, que envolve muitas coisas. Sabemos que para o Santos está praticamente definido para o ano que vem. Não alcançamos nosso objetivo, mas tem muita coisa em jogo para o Sport e para nós. Nosso elenco fez um trato para terminar o ano da melhor forma possível, então entraremos em campo com força máxima para sair daqui (Recife) com a vitória", disse.

Luiz Felipe ressaltou ainda que espera casa cheia e muitas dificuldades no estádio da Ilha do Retiro. "Sabemos que o estádio estará lotado, eles precisam da vitória. Mas nós entraremos com seriedade, dando o nosso máximo. Independentemente do momento que a equipe do Sport esteja enfrentando, temos que pensar na gente e fazer o melhor pela camisa do Santos FC".

O técnico Cuca não poderá contar com Dodô, Alison, Carlos Sánchez e Gabriel, suspensos por cartões. Vladimir, Lucas Veríssimo, Bryan Ruiz, Anderson Ceará e Bruno Henrique foram vetados pelo departamento médico. O Santos ocupa a 10.ª colocação, com 50 pontos. Já o Sport está em 18.º, dentro da zona de rebaixamento, com 39.

Confira a lista de relacionados do Santos:

Goleiros - Vanderlei, John Victor e João Paulo

Laterais - Victor Ferraz e Daniel Guedes

Zagueiros - Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Kaique Rocha

Meio-campistas - Guilherme Nunes, Diego Pituca, Jean Mota, Gabriel Calabres, Lucas Lourenço, Renato e Yuri

Atacantes - Arthur Gomes, Rodrygo, Felippe Cardoso, Copete, Eduardo Sasha, Yuri Alberto