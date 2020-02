Luisa Stefani derrota irmãs Pliskova e vai às quartas na chave de duplas em Dubai

A tenista brasileira Luisa Stefani - Foto: Divulgação

A tenista brasileira Luisa Stefani segue em boa fase no circuito profissional e conseguiu nesta quarta-feira mais uma grande vitória em sua carreira. Ela e a parceira norte-americana Hayley Carter derrotaram as irmãs checas Karolina e Krystina Pliskova por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, e avançaram às quartas de final da chave de duplas do Torneio de Dubai, disputado em quadras rápidas nos Emirados Árabes Unidos.

Karolina Pliskova é a atual número 3 do mundo nas simples, já foi líder do ranking da WTA e foi considerada um dos destaques da República Checa na conquista do título de 2016 da Fed Cup, a maior competição de países do tênis feminino.

Em 2020, Stefani e Carter foram campeãs do Torneio de Newport, nos Estados Unidos, e chegaram às oitavas de final do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada. Por isso, a brasileira ocupa a 47.ª posição no ranking individual de duplas, a melhor de sua carreira.

Classificadas às quartas de final do torneio de nível Premiere, só abaixo dos quatro Grand Slams, Stefani e Carter terão pela frente agora, nesta quinta-feira, a dupla das norte-americanas Desirae Krawczyk e Alison Riske, que surpreenderam as cabeças de chave 2, as taiwanesas Hao Chan e Latisha Chan, por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/3 e 10 a 7 no match tie-break.

"Foi muito top. Estou muito feliz. Jogamos muito limpo hoje (quarta-feira). Sabíamos que seria difícil por causa do saque, no primeiro set saímos com uma quebra, conseguimos sacar super bem em todos os games. Foi nosso jogo mais consistente em manter o nível o tempo inteiro. Uma quebra no primeiro e outra no 4/3 no segundo, nos mantivemos bem calmas no game de saque delas, tivemos uns dois breaks contra. Cada jogo estamos melhorando e vamos que vamos, muito feliz", celebrou Stefani.

SIMPLES - Antes de perder nas duplas com a irmã Krystina, Karolina Pliskova fez a sua estreia na chave de simples, já na fase de oitavas de final, e com facilidade derrotou a francesa Kristina Mladenovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

Outras duas cabeças de chave também avançaram às quartas de final. Oitava pré-classificada, a croata Petra Martic bateu a checa Barbora Strycova com um duplo 6/3. Com mais dificuldades, a espanhola Garbine Muguruza, cabeça 9, derrotou a russa Veronika Kudermetova por 2 sets a 1 - com parciais de 7/5, 4/6 e 6/4. Sua próxima rival será a norte-americana Jennifer Brady, que venceu de virada a checa Marketa Vondrousova por 2 a 1 - parciais de 4/6, 6/4 e 6/1.