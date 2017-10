Luis Fabiano volta a treinar e deve reforçar o Vasco no domingo

Luis Fabiano voltou a treinar nesta segunda-feira e renovou o ânimo da torcida vascaína, após o empate sem gols com o Flamengo, no sábado. Recuperado de lesão, o atacante trabalhou normalmente e deve fazer seu retorno à equipe cruzmaltina no jogo contra o Vitória, domingo, em São Januário, em rodada do Brasileirão.

O jogador participou normalmente no trabalho físico e técnico realizado nesta manhã com os jogadores que não titulares no clássico do fim de semana, no Maracanã. De acordo com o clube, Luis Fabiano sentiu-se bem e não reclamou de dores ao longo da atividade comandada pelo técnico Zé Ricardo.

O principal reforço da equipe carioca para a temporada está sem jogar desde o dia 20 de agosto, no jogo contra o Bahia, em Salvador. Luis Fabiano passou as últimas duas semanas fazendo tratamento em São Paulo para tratar de contraturas musculares que foram diagnosticadas após cirurgia no joelho direito.

O atleta retornou ao Rio de Janeiro na sexta-feira da semana passada. Desde sua chegada ao Vasco, no começo do ano, Luis Fabiano disputou 11 partidas.