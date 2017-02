Luis Fabiano posta camisa vascaína em rede social e avisa: 'Falta pouco'

A torcida do Vasco está prestes a comemorar a chegada do seu mais novo reforço de peso. Nesta madrugada de sexta-feira, Luis Fabiano publicou uma foto da camisa do clube alvinegro em sua página oficial no Facebook. O atacante confirmou sua ida para o Rio e disse que "falta pouco" para se tornar novo jogador vascaíno.

O goleador estava no Tianjin Quanjin, da China, e esperava a liberação das pendências contratuais para retornar ao Brasil. O contrato de Luis Fabiano deverá ser de duas temporadas. Ele, inclusive, já está inscrito no Campeonato Carioca, no lugar de Éder Luís, que ficou fora dos planos do técnico Cristóvão Borges para a competição estadual.

No Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira) da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), consta a informação de que ainda "falta transferência internacional" para que o jogador possa atuar pelo Vasco, mas, como o processo já foi começado, o jogador poderá defender a equipe no Campeonato Carioca se a negociação tiver sucesso.

Agora, a contratação deverá ser concluída após o atacante rescindir o contrato com o Tianjin Quanjian. Ele ficou só um ano na China, onde marcou 23 gols. Artilheiro, foi eleito também o melhor jogador da segunda divisão chinesa, ajudando o clube dele na conquista do acesso à elite do futebol do país.

Após chegar à elite na China, o Tianjin Quanjian resolveu renovar seu elenco de estrangeiros. Liberou Jadson para o Corinthians e só manteve Geuvânio, ex-Santos. As demais vagas foram ocupadas por Alexandre Pato e o belga Witsel.

