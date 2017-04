Luis Fabiano é suspenso por 4 jogos e vira desfalque do Vasco no Estadual

O atacante Luis Fabiano será baixa importante do Vasco na reta final do Campeonato Carioca. O jogador foi suspenso por quatro jogos, nesta segunda-feira, em julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RJ), por conta da "barrigada" que deu no árbitro Luis Antônio Silva dos Santos no clássico com o Flamengo, disputado no dia 26 de março.

Luis Fabiano foi punido por unanimidade na sessão que durou pouco mais de três horas no fim da tarde e início da noite desta segunda. O clube de São Januário tem três dias para tentar recorrer da decisão. Se não obtiver efeito suspensivo, o Vasco perderá o atacante para o novo clássico com o Flamengo, no sábado, pela semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

O jogador foi expulso da partida contra o rival rubro-negro, pela fase de grupos da Taça Rio, por dar uma "barrigada" no árbitro Luiz Antonio Silva Santos, conhecido como Índio, por não concordar com uma marcação do juiz da partida, que terminou empatada em 2 a 2. O juiz demonstrou desequilíbrio ao ser acertado pelo atacante e deu dois passos para trás para não cair no gramado.

Por causa do episódio, o veterano atacante, de 36 anos, foi denunciado pela Procuradoria do TJD-RJ com base nos artigos 250 (ato hostil), 258 (conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva) e 243-F(ofender a honra do árbitro) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Somadas, as penas poderiam chegar a 15 jogos de suspensão, além de multa. A punição, porém, não passou de quatro partidas.

