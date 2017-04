Luis Enrique cobra regularidade e vê vitória sobre Real como 'estímulo' ao Barça

Embora tenha disputado uma partida a mais do que o seu arquirrival, o Barcelona assumiu a liderança do Campeonato Espanhol ao vencer o Real Madrid por 3 a 2, no último domingo, no estádio Santiago Bernabéu, onde Messi fez dois gols, sendo o último deles nos acréscimos do tempo normal, para levar o time catalão aos 75 pontos. Com a mesma pontuação, mas atrás dos critérios de desempate, a equipe madrilenha viu assim a disputa pelo título nacional ficar ainda mais acirrada nesta reta final da competição.

Nesta terça-feira, em entrevista coletiva prévia ao duelo contra o lanterna Osasuna, nesta quarta, no Camp Nou, o técnico Luis Enrique cobrou regularidade dos seus comandados e ressaltou que o triunfo fora de casa no clássico do final de semana precisa ser visto pela equipe como a retomada do ânimo que o Barça precisava para buscar a taça. Isso depois de o time espanhol ter sido batido pela Juventus com certa facilidade nas quartas de final da Liga dos Campeões, na qual caiu por 3 a 0 na Itália e depois não passou de um 0 a 0 em casa no confronto de volta do mata-mata.

"O triunfo no Santiago Bernabéu no clássico foi uma injeção de ânimo. Espero que sirva de estímulo para encarar o final da temporada", afirmou Luis Enrique, que projeta cinco vitórias nos últimos cinco jogos que o Barcelona fará neste Espanhol, até pelo fato de que o Real costuma desperdiçar poucos pontos na competição e ainda tem seis partidas a disputar.

Ao contar com ao menos um tropeço do Real nesta reta final do torneio nacional, Luis Enrique também enfatizou que o Barcelona tem de se impor diante dos adversários e não sofrer tanto para ganhar as suas partidas, o que nos últimos tempos tem ocorrido com certa frequência. "O importante é que o time volte a competir, a ser superior ao rival e a fazer as coisas bem", destacou o treinador.

E Luis Enrique deixou claro que qualquer resultado que não seja uma vitória nas últimas cinco partidas poderá ser fatal ao Barcelona na luta pelo título com o Real. "O que será chave é ganhar os pontos porque temos a necessidade imperiosa de consegui-los", alertou nesta entrevista coletiva.

O jogo do Barça contra o Osasuna será às 14h30 (de Brasília) desta quarta-feira. Duas horas mais tarde, o Real também irá a campo contra o Deportivo La Coruña, em casa, agora ainda mais pressionado a vencer. Depois disso, no sábado, o time de Madri atuará em casa contra o Valencia, enquanto o Barça trava, no mesmo dia, um clássico catalão com o Espanyol, no campo do adversário.

Veja Também

Comentários