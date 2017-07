Lucca brilha e Ponte Preta se classifica às oitavas de final da Sul-Americana

Com dois gols do artilheiro Lucca - Jadson marcou o outro -, a Ponte Preta confirmou a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, ao vencer o Sol de América por 3 a 1, no estádio Luis Alfonso Giagni, em Assunção, no Paraguai. Na ida, os campineiros fizeram o dever de casa e bateram os paraguaios por 1 a 0.

Nas oitavas de final, a Ponte Preta pode enfrentar um time brasileiro. Após vencer o Arsenal por 2 a 0, no Recife, o Sport vai até a Argentina nesta quinta-feira podendo perder até por um gol de diferença para confirmar a classificação.

O primeiro tempo foi bastante movimentado. Logo aos oito minutos, Emerson Sheik cruzou, Elton acabou sendo travado pelo zagueiro e a bola sobrou para Jadson abrir o placar. O empate do Sol de América veio na sequência, aos 11. A defesa pontepretana falhou e Javier Toledo bateu na saída do goleiro Aranha, que salvaria o time brasileiro em duas oportunidades.

A Ponte Preta explorava o contra-ataque e assustou com Emerson Sheik, mas o segundo gol saiu no último lance, aos 46 minutos. Lucca recebeu de Elton na entrada da área e bateu no cantinho do goleiro.

A equipe brasileira praticamente garantiu a classificação aos oito minutos do segundo tempo, quando o árbitro assinalou pênalti após a bola acertar a mão do zagueiro dentro da área. Lucca deslocou Augustín Silva e fez o seu segundo no jogo.

Na sequência, Nino Paraíba derrubou Tomás Rojas e cometeu pênalti, mas Aranha defendeu a penalidade cobrado por Martín Giménez, salvando também no rebote. O lance desanimou o Sol de América e a Ponte Preta, que valorizava a posse da bola, ainda assustou com Elton, Emerson Sheik e Jeferson.

FICHA TÉCNICA

SOL DE AMÉRICA 1 x 3 PONTE PRETA

SOL DE AMÉRICA - Agustín Silva; Gustavo Velázquez, Nicolás Arrechea, Víctor Mareco e Olmedo (Nico Martínez); Tomás Rojas, Aldo Vera, Richard Franco (Marcos Duré); Javier Toledo, Martín Giménez e César Villagra (Osvaldo Vigo). Técnico: Fernando Ortiz.

PONTE PRETA - Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Rodrigo e Jeferson; Naldo, Elton, Jadson (Claudinho) e Renato Cajá (Wendel); Emerson Sheik (Yuri) e Lucca. Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - Jadson, aos 8, Javier Toledo, aos 11, e Lucca, aos 46 minutos do primeiro tempo; Lucca (pênalti), aos 8 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Richard Franco, Gustavo Velázquez, Marcos Duré e Tomás Rojas (Sol de América); Marllon (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Wilson Lamouroux (Fifa/Colômbia).

RENDA - R$ 20.815,00.

PÚBLICO - 7.355 pagantes (9.146 no total).

LOCAL - Estádio Luis Alfonso Giagni, em Assunção (Paraguai).

