Lucas Lima se despede do Santos e manda recado à torcida: 'Seguirei meu destino'

Confirmado como novo reforço do Palmeiras para a próxima temporada, Lucas Lima utilizou as redes sociais para se despedir do Santos nesta quinta-feira. Apesar da relação desgastada com a diretoria e a torcida, o meia mostrou carinho pelo clube que defendeu por quatro anos, entre 2014 e 2017, e onde se destacou.

"Hoje, acaba meu ciclo no Santos. Vivi neste clube os melhores momentos da minha carreira profissional até aqui. Fui muito feliz durante os quatro anos que defendi essa histórica camisa e tive prazer de vestir a '10' de Pelé, o que muito me honra. Foi jogando no Santos que me projetei e realizei o sonho de defender a seleção brasileira, objetivo que continuo perseguindo. Vou me esforçar o máximo para conseguir uma vaga na Copa do Mundo da Rússia", escreveu em sua página no Instagram.

Lucas Lima colocou uma foto vestindo a camisa do Santos na postagem e evitou polemizar sobre sua reta final de passagem pelo clube. Na semana passada, o jogador teve o afastamento confirmado pela diretoria depois de definir que não renovaria seu contrato - válido até o fim do ano. Ele também despertou a ira da torcida com suas atuações no Brasileirão.

"Entendo a paixão dos torcedores, com quem sempre mantive uma maravilhosa relação, e os respeito muito por todos esses momentos vividos juntos", limitou-se a comentar nesta quinta-feira.

O meia fez questão de agradecer a todos os funcionários do Santos, mas já projetou seu futuro no Palmeiras, com quem assinou contrato por cinco temporadas. "Vou seguir meu destino. Vou continuar trabalhando e fazendo o que mais amo com apoio da minha família e amigos. Obrigado a todos jogadores, funcionários, pela amizade criada! Muito obrigado, Santos!!", encerrou.