Lucas Lima revela em rede social que deverá voltar ao Santos contra a Ponte Preta

O meia Lucas Lima revelou nesta segunda-feira em uma rede social que deverá retornar ao Santos no próximo compromisso do time pelo Campeonato Brasileiro, no próximo dia 12 (quinta-feira), no feriado de Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil, contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 27.ª rodada.

"Graças a Deus, próximo jogo estou disponível. Desde sexta, fiz bons treinos", postou o camisa 10 santista na sua conta pessoal no Twitter, em resposta à mensagem de um torcedor que desejava uma boa recuperação ao jogador, fora da equipe nos últimos dois jogos no Brasileirão (vitórias contra Atlético Paranaense e Palmeiras) devido à uma lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda.

Lucas Lima havia se contundido na primeira partida válida pelas quartas de final da Copa Libertadores contra o Barcelona, em Guayaquil, realizada no dia 13 de setembro, que terminou empatada em 1 a 1. O time santista viria a ser eliminado da competição continental devido à derrota para os equatorianos por 1 a 0, na Vila Belmiro, na semana seguinte.

O técnico santista Levir Culpi deverá ter outra boa notícia para o duelo contra o time alvinegro campineiro. O volante Renato, que teve edemas na coxa e no tornozelo direitos, também está se recuperando e poderá estar à disposição do treinador até o dia do jogo.

Por outro lado, o lateral-direito Victor Ferraz (lombalgia) e o zagueiro Gustavo Henrique (estiramento em ligamento do joelho esquerdo) devem seguir fora da equipe. O meio-campista Léo Cittadini, que deverá passar por uma cirurgia no ombro nesta semana, vai desfalcar o elenco até o fim desta temporada.

Levir Culpi decidiu dar folga de três dias ao grupo santista após a vitória sobre o Palmeiras, a primeira desde a inauguração da nova arena do time alviverde. Desta forma, a reapresentação dos jogadores deve ocorrer nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé, em Santos, para a retomada dos treinos com vistas à partida diante da equipe ponte-pretana.

O Santos é o vice-líder do Brasileirão com 47 pontos, oito atrás do Corinthians, líder da competição. O Grêmio, terceiro colocado, tem 46, três a mais que o Palmeiras, que ocupa a quarta posição na tabela de classificação.

