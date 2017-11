Lucas Lima deve assinar contrato com o Palmeiras em janeiro, diz pai de Neymar

Neymar Silva Santos, pai de Neymar e empresário do meia Lucas Lima, do Santos, afirmou que o jogador deverá assinar contrato com o Palmeiras somente no próximo mês de janeiro. Na última segunda-feira, Neymar pai e os representantes do atleta estiveram na Academia de Futebol, em São Paulo. Eles se reuniram com a diretoria alviverde, que fez proposta oficial.

De acordo com o empresário, ainda estão sendo discutidos temas importantes como o tempo de contrato (quatro ou cinco anos de duração) e a questão da multa contratual.

Neymar pai descartou uma transferência para o exterior nesta janela de transferências, que será em janeiro. "Esta janela não é forte. O que o Lucas Lima tem efetivamente é o interesse do Palmeiras. Vamos chegar a uma situação 'ganha-ganha'. Ele pode escolher seu caminho e temos tempo. O importante é temos o interesse dos dois lados", afirmou o empresário em entrevista ao canal FOX Sports nesta terça-feira. "A família quer ficar no Brasil", completou.

O empresário, que também tem a função de gerenciamento da carreira do jogador, afirma que seu principal objetivo é a seleção brasileira. "O Lucas Lima tem 27 anos. Ele precisa de um grande clube para disputar grandes campeonatos e pensar na Copa do Mundo", afirmou Neymar pai. "O Santos também é um grande clube, mas ele está ainda saindo porque não houve um acordo contratual, mas, graças a Deus, ele está cumprindo seu contrato integralmente", disse.