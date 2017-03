Lucas Fernandes amplia vínculo contratual com o São Paulo até dezembro de 2021

O São Paulo estendeu o vínculo contratual do meia Lucas Fernandes até 31 de dezembro de 2021. O antigo acordo valia até o final de 2018 e o clube optou por ampliar a permanência do jogador por acreditar em seu potencial. O rapaz vinha se destacando na última temporada, mas teve uma grave lesão e só retornou aos campos neste ano.

"Há muito tempo sabemos que o Lucas Fernandes é um dos jogadores mais promissores formados em Cotia. E a renovação do contrato até 2021 é a prova do quanto o São Paulo acredita em seu futuro e o do quanto o jogador está disposto a ser um ídolo do clube", afirmou o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva.

Lucas Fernandes era visto como o jogador para substituir Paulo Henrique Ganso após sua saída para o futebol europeu, mas a contusão atrapalhou sua trajetória e adiou o sonho de ser titular no São Paulo. Agora, é reserva na equipe, mas vem sendo relacionado para todos os jogos e deve ganhar chances com o técnico Rogério Ceni.

"Não teria melhor forma de começar o ano. Renovar o meu contrato com o clube representa muito, porque sempre quis me manter firme aqui. Isso me motiva ainda mais para buscar o meu espaço e ajudar. Quero jogar muitas vezes pelo São Paulo, escrever o meu nome na história do clube e fazer parte de equipes vitoriosas", comentou Lucas Fernandes.

