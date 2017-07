Lucas Barrios sente incômodo na coxa e desfalca o Grêmio contra o Santos

O atacante Lucas Barrios é a baixa mais recente do Grêmio para o duelo contra o Santos deste domingo, às 19 horas, em Porto Alegre, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador paraguaio se reuniu com a comissão técnica neste sábado, informou que ainda sente um incômodo na coxa esquerda e por isso ficou fora da lista de relacionados para o confronto.

Além dele, desfalcam a equipe o volante Michel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira, que machucou o joelho esquerdo no duelo contra o Atlético-PR, quinta-feira, pela Copa do Brasil.

No último treino antes do duelo contra o Santos, o técnico Renato Gaúcho comandou um rachão que teve como principal novidade a presença do atacante equatoriano, Michael Arroyo, relacionado pela primeira vez para defender o Grêmio.

A partida deste domingo vale a segunda colocação na tabela do Brasileiro. O Grêmio ocupa atualmente a segunda colocação com 32 pontos, dois a mais do que o Santos, que está em terceiro lugar. A provável escalação do time tricolor terá: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Ramiro, Arthur, Fernandinho (Everton) e Pedro Rocha; Luan.

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros: Marcelo Grohe e Paulo Victor.

Laterais: Bruno Cortez, Edilson e Leonardo Gomes.

Zagueiros: Bressan, Geromel e Kannemann.

Meio-campistas: Arthur, Jailson, Kaio, Machado, Maicon e Ramiro.

Atacantes: Everton, Fernandinho, Luan, Michael Arroyo e Pedro Rocha.

