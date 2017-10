Luan volta a treinar e pode reforçar Grêmio contra o Corinthians

O atacante Luan voltou a treinar nesta segunda-feira e aumentou a expectativa quanto ao seu retorno ao time titular do Grêmio. Ele poderá voltar à equipe gaúcha no duelo desta quarta, contra o líder Corinthians, no confronto entre os dois líderes do Campeonato Brasileiro.

Luan treinou no gramado do CT do Caju, do Atlético Paranaense, na tarde desta segunda, em Curitiba, onde o elenco gremista permaneceu após a vitória sobre o Coritiba, no domingo. O atacante e os demais jogadores que não entraram em campo no fim de semana fizeram treino técnico sob o comando do técnico Renato Gaúcho.

Recuperado de lesão muscular, Luan busca retomar o seu melhor preparo físico para estar em condições plenas para o jogo de ida contra o Barcelona, do Equador, pela semifinal da Copa Libertadores. O primeiro duelo do confronto está marcado para o dia 25. Por essa razão, o treinador deve dar alguns minutos em campo para Luan na quarta para recuperar também o ritmo de jogo.

Renato Gaúcho evitou indicar se o atacante começará como titular nesta quarta, no Itaquerão. O provável time do Grêmio deve ter Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Cortez; Jailson, Arthur, Ramiro, Fernandinho e Arroyo (Luan); Barrios.

Esta escalação deve ser confirmada nesta terça, pela manhã, novamente no CT do Atlético. Será o último trabalho do Grêmio antes da partida contra o líder do campeonato.