Luan Peres vê Flamengo 'fora da curva', mas acredita em título do Santos

A campanha "fora da curva" que o Flamengo faz no Brasileirão surpreende Luan Peres, mas não tira sua confiança no time do Santos. Para o zagueiro santista, a equipe paulista segue na briga pelo troféu do campeonato, apesar da diferença de dez pontos - 58 a 48 - na tabela.

"O Flamengo está fazendo um campeonato fora da curva, excepcional. Dificilmente perde ou empata", disse o defensor, nesta segunda-feira. "Mas nós também. Se for ver, estamos fazendo campanha de briga pelo título, ganhando em casa e pontuando fora de casa. Não dá para ganhar todas."

O jogador, contudo, não deixou de lamentar o empate com o Internacional, domingo, no Beira-Rio. A equipe santista vinha de três vitórias consecutivas, embalando na tentativa de reduzir a distância para o líder Flamengo. "Ontem foi mais um ponto importante no Beira-Rio, onde estão invictos. Qual time não quer ganhar em casa e empatar fora? Nossa campanha é boa. O Flamengo é que está destoando mesmo."

Luan Peres se espelha na ascensão do Santos no primeiro turno para ainda sonhar com o título. Na primeira metade do campeonato, a equipe santista emplacou uma série de sete vitórias, o que garantiu a liderança da tabela. O zagueiro agora quer repetir a dose para alcançar o Flamengo.

"Com certeza, (vencer as sete) é a única forma de buscar o Flamengo. Temos que fazer por isso, como fizemos no primeiro turno. É difícil, a gente sabe disso, o Santos é um dos primeiros colocados, todo mundo sabe como o Santos joga, mesmo que mudemos sempre de formação. Os times já entram diferentes para enfrentar a gente, mais ligados. O nível de dificuldade aumenta. O que já fizemos podemos fazer de novo, sim. Sabemos da nossa qualidade. Por que não ganhar o próximo jogo e emplacar uma sequência muito boa?", declarou.

O Santos vai tentar iniciar esta eventual sequência nesta quinta-feira, contra o Ceará, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada.