Luan faz tratamento e segue como dúvida no Grêmio para encarar o Botafogo

Não foi nesta segunda-feira que o atacante Luan voltou a treinar com seus companheiros no Grêmio. Um dos principais jogadores do elenco, ele se recupera de um problema muscular, realizou apenas um trabalho de recuperação e segue como dúvida para encarar o Botafogo na quarta-feira, no Rio, pela ida das quartas de final da Libertadores.

Luan ficou no hotel da equipe e, segundo informação da assessoria, realizou tratamento com os fisioterapeutas do clube. Ele foi desfalque na derrota de sábado para o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, e corre contra o tempo para se recuperar de um edema no músculo anterior da coxa direita.

Por outro lado, o técnico Renato Gaúcho deverá contar com o retorno de Pedro Geromel diante do Botafogo. Afastado há um mês por causa de uma lesão muscular na coxa direita, o zagueiro trabalhou normalmente ao lado dos companheiros no treino desta segunda-feira e mostrou estar em boa forma física.

A presença de Geromel, no entanto, ainda não foi confirmada. Isso porque Renato Gaúcho fará mistério e só vai revelar a escalação do Grêmio momentos antes do confronto diante do Botafogo. Nesta segunda, por exemplo, ele comandou apenas um trabalho físico e técnico, sem divisão de titulares e reservas.

Apesar do mistério de Renato, o Grêmio vai com força máxima para a decisão com o Botafogo e Luan deve ser a única dúvida. Assim, a equipe teria: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan (Everton ou Léo Moura) e Fernandinho; Lucas Barrios.

Veja Também

Comentários