Luan é liberado, mas Cazares e Réver seguem como dúvida no Atlético-MG

O Atlético poderá contar com Luan na finalíssima do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro, sábado, no Independência. Nesta terça-feira, o clube comunicou que o atacante "não tem nenhuma restrição de ordem médica e está liberado para as atividades", o que assegura a sua presença no confronto decisivo.

No domingo, na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro no confronto de ida da decisão, Luan foi substituído no intervalo por causa de dores na virilha. Mas agora poderá ser aproveitado pelo técnico interino Rodrigo Santana.

Se poderá utilizar Luan, o treinador ainda não sabe se vai contar com Cazares e Réver. O meia equatoriano tem um desconforto na coxa esquerda e segue em observação pelos médicos atleticanos. No primeiro jogo da final, ele precisou deixar o time ainda no primeiro tempo por causa do problema.

Já Réver iniciou, nesta terça-feira, os trabalhos em campo com a fisioterapia e será observado no decorrer da semana para uma definição se poderá jogar diante do Cruzeiro. O zagueiro está afastado do time desde 7 de abril, quando se lesionou durante a goleada por 5 a 0 sobre o Boa, pelas semifinais do Mineiro.

Desfalque certo no Atlético é Adílson. O volante foi expulso nos minutos finais do primeiro jogo da decisão do Mineiro e precisará cumprir suspensão automática no sábado. O seu substituto vai ser José Welison.

"O Galo é uma equipe raçuda, que não desiste nunca, vai até o final. É o que vai acontecer sábado, vamos lutar até o final, até o último suspiro, até onde der. Temos que dar tudo de nós. É decisão, lutamos para chegar até aqui e não foi em vão, então, vamos em busca do título, é difícil, mas vamos conquistar", prometeu o volante atleticano em entrevista coletiva nesta terça-feira.