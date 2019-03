Love credita boa fase à experiência: 'Não preciso provar nada para ninguém'

O atacante Vagner Love concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira. Destaque na vitória sobre o Ceará no meio da semana, o jogador comentou sobre o retorno ao Corinthians, se esquivou ao ser questionado sobre titularidade, analisou o fraco início de temporada do argentino Boselli e se solidarizou com a dupla de zaga Manoel e Henrique, principal alvo de críticas do time.

Love foi titular na vitória por 3 a 1, em Fortaleza, pela terceira fase da Copa do Brasil, porque o técnico Fábio Carille decidiu poupar Pedrinho, que estava com dores no ombro esquerdo. O veterano de 34 anos começou atuando pelos lados do campo e depois deslocado para centroavante, quando marcou o gol.

Questionado se ganhou a posição no time, desconversou. "Vamos chamar o Carille e perguntar para ele. Como o elenco é competitivo e de qualidade, todos vão ter chance de jogar. Isso vai fazer com que o Corinthians seja competitivo durante toda a temporada. A gente tem de criar essa dúvida para ele", comentou.

O Corinthians volta a campo neste domingo para enfrentar o Oeste, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 11.ª e penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. Mas para Love a titularidade não tira mais seu sono. A vasta experiência no futebol o deixa tranquilo para não se sentir mais pressionado em apresentar resultados.

"Pelo que vivi dentro do futebol, não preciso mais provar nada pra ninguém. Tenho de provar para mim que tenho de me manter bem e jogar em alto nível. Em 2015 (na primeira passagem pelo Corinthians), tinha aquela preocupação de ter de fazer gols. Hoje voltei muito mais tranquilo. Quero ajudar. Essa ansiedade e euforia não tenho mais. Fico mais tranquilo para realizar o que a comissão técnica vem me pedindo", afirmou.

A experiência ajuda também a dar conselhos aos que estão chegando. O argentino Mauro Boselli ainda não conseguiu se adaptar ao Corinthians. O jogador foi titular nas duas últimas partidas, mas teve atuações discretas (empate contra o Santos e duelo contra o Ceará). É possível que ganhe a terceira oportunidade consecutiva neste domingo.

"Minha relação com ele é muito boa. Todos têm carinho muito grande com ele. Apesar de ele ainda não falar o português, eu falo um portunhol por ter convivido com jogadores de outras nacionalidades e a gente conversa. Ele trabalha muito e enfrentar essas dificuldades que é do futebol mesmo. Mas tenho certeza de que vai nos ajudar muito durante a temporada", disse.

Em relação à dupla de zaga Manoel e Henrique, a história é diferente. Apesar das críticas, Love acha que os dois têm experiência o suficiente para conseguir dar a volta por cima e acredita que eles não precisam de conselhos.

"A pressão que eles têm enfrentado acredito que não afeta o rendimento em campo. Eles sabem lidar. A gente sabe que eles são muito importantes para a gente. Sobre os gols sofridos, a culpa não é só deles. Teve gol de bola parada, escanteio, quando volta todo mundo. A gente se ajuda diariamente. Tenho certeza que as coisas vão melhorar. Eles vão se entender melhor a cada jogo que passa. Sei que vão dar conta do recado", finalizou.