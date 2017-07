Los Angeles faz acordo com COI para ter Jogos de 2028; Paris sediará em 2024

Los Angeles acertou acordo com o Comitê Olímpico Internacional (COI) para receber os Jogos Olímpicos de 2028, informaram autoridades da cidade norte-americana nesta segunda-feira. Com a decisão, que será oficializada ainda nesta tarde, a cidade de Paris deve ser confirmada nas próximas horas como a futura sede dos Jogos de 2024.

A decisão surpreende porque era esperada para somente daqui a um mês e meio. No dia 11 deste mês, o COI anunciou que Los Angeles e Paris serão as próximas sedes das Olimpíadas de verão. No entanto, não havia definido a ordem das sedes quanto aos Jogos marcados para 2024 e 2028 - Tóquio receberá o evento de 2020.

Ambas as cidades demonstraram interesse em receber a Olimpíada em 2024. Diante do impasse, o COI revelara que somente decidiria sobre a ordem das cidades-sede no dia 13 de setembro, quando haverá encontro da entidade em Lima, no Peru. O comitê havia adiantado que resolveria a questão após negociar com as duas cidades. Uma das metrópoles receberia uma compensação financeira, avaliada em centenas de milhões, para aguardar até 2028.

Nesta segunda, porém, as entidades olímpicas foram surpreendidas com a notícia sobre o acordo antecipado entre a cidade norte-americana e o COI. O acerto foi publicado inicialmente pelo jornal Los Angeles Times, mas foi logo confirmado pelo escritório do presidente do Conselho da cidade, Herb Wesson.

O acordo ainda precisa ser aprovado pelo conselho completo, nesta semana. Com a decisão, Los Angeles receberá uma Olimpíada pela terceira vez em sua história. Sediou também em 1932 e 1984. Curiosamente, a cidade localizada na costa oeste dos Estados Unidos não era a primeira opção do país para receber o evento. Boston era a prioridade, mas a cidade desistiu da candidatura por causa do alto custo para realizar a Olimpíada.

A desistência de candidaturas foi uma marca deste processo seletivo para a escolha da próxima sede. Além de Boston, abandonaram a disputa as cidades de Roma, Hamburgo e Budapeste. Todas alegaram questões financeiras para declinar do processo. Especialistas estimam que o custo do evento deve girar em torno de 2,5 bilhões a 4 bilhões de euros.

No final, restaram apenas Los Angeles e Paris. Assim, o COI decidiu premiar as duas candidaturas restantes com a oportunidade de sediarem os Jogos de 2024 e 2028.

PARIS-2024 - Embora ainda não tenha se manifestado sobre a decisão da cidade americana, Paris deve ser oficializada nas próximas horas como sede de 2024. As chances da cidade francesa eram maiores, de fato, pela oportunidade de sediar, 100 anos depois, sua segunda Olimpíada - a primeira foi em 1924.

Com forte mobilização no país e na capital, a candidatura contou com o apoio escancarado do presidente Emmanuel Mácron. Além disso, a cidade francesa conta com a vantagem de já ter pronta 93% das estruturas que receberiam as disputas olímpicas. O projeto é orçado em 6,2 bilhões de euros (cerca de R$ 23 bilhões).

Outro trunfo é a construção da Vila Olímpica que, após os Jogos, será transformada em habitações para famílias de baixa renda. O projeto já estava pronto. A ideia é aproveitar o evento para, além de beneficiar Paris, completar a transformação da cidade de Saint-Denis.

Somente uma única arena será construída: o centro aquático que será erguido ao lado do Stade de France, em Saint-Denis - a ser transformado em estádio olímpico para receber as cerimônias de abertura e encerramento e as competições de atletismo.

O ginásio de Bercy receberá os esportes coletivos como basquete, handebol e vôlei. O Stade Jean Bouin será o palco do rúgbi. Roland Garros (tênis e boxe) e o Parque dos Príncipes, do Paris Saint-Germain, serão utilizados, como o Velódromo de Saint Quentin en Yvelines e o Stade 92, em Nanterre, ambos na periferia da capital. Até monumentos e parques, como o Grand Palais e o Hotel des Invalides ou o Champ de Mars, onde fica a torre Eiffel, serão adaptados para receberem provas.

