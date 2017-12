Lopetegui diz que grupo da Espanha é o mais difícil do Mundial da Rússia

O técnico da seleção espanhola, Julen Lopetegui, deixou o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2018, bastante preocupado, nesta sexta-feira. Em entrevista na zona mista ao fim do evento, no Palácio do Kremlin, o ex-goleiro afirmou que o Grupo B - no qual a equipe caiu ao lado de Portugal, Marrocos e Irã - é o mais difícil de toda a competição.

"Jogaremos contra o campeão da Europa, uma das melhores equipes do mundo. Portugal tem jogadores consolidados. Cristiano Ronaldo atua ao lado de grandes jogadores", afirmou. Os portugueses, aliás, serão os primeiros adversários da Espanha, no dia 15, em Sochi. Depois a equipe enfrentará o Irã e, por fim, o Marrocos para encerrar a fase de grupos.

Lopetegui disse ter muita preocupação sobre como parar Cristiano Ronaldo. "Todas as equipes são mais do que um só jogador, mas, evidentemente, Cristiano Ronaldo é conhecido por todos e é um dos melhores da história", comentou. O treinador espanhol esclareceu que apesar da expectativa pelo compromisso da estreia com Portugal, os outros dois adversários do grupo também devem dar trabalho.

O técnico elogiou bastante o Irã. "Foi um dos primeiros países a se classificar para a Copa e não sofreu gols na fase de classificação. O técnico deles tem muita experiência", disse sobre o português Carlos Queiroz, ex-treinador do Real Madrid e com passagem pelo Manchester United e pela seleção portuguesa.

Lopetegui disse também considerar Marrocos uma das equipes mais fortes da África nos últimos anos. "Tudo isso faz com que nosso grupo seja muito difícil", analisou o espanhol. O técnico afirmou ter comemorado a tabela da equipe, que na opinião dele, conseguiu evitar um itinerário de viagens muitos longas pela Rússia durante a Copa.