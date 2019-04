Londrina vence, mas Bahia se classifica às oitavas da Copa do Brasil

O Londrina ganhou, mas não levou. Mesmo com a derrota por 2 a 1, nesta quinta-feira, no Estádio do Café, o Bahia garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Na reestreia de Alemão - o técnico Roberto Fonseca deixou o cargo após a goleada por 4 a 0, no jogo de ida, em Salvador -, o Londrina tinha uma missão bastante complicada. A vitória pelo menos fará o time entrar mais confiante para a disputa da Série B. Já o Bahia embolsou mais R$ 2,5 milhões de premiação, sendo que o seu adversário nas oitavas de final será conhecido através de um sorteio a ser realizado pela CBF.

Depois de perder por 4 a 0 em Salvador, o Londrina foi com tudo para cima e abriu o placar aos 42 segundos. Anderson Leite bateu cruzado e Anderson Oliveira só completou.

A partir daí, o jogo se tornou bastante aberto, com os dois times criando oportunidades. Aos 21, Germano recuou errado e a bola caiu nos pés de Fernandão, que deixou tudo igual ao bater na saída de Matheus Albino.

O Londrina voltou a ficar na frente do placar aos 35 com Dagoberto em cobrança de pênalti sofrido por ele mesmo. Na comemoração, o atacante, que passou pelo Vitória, provocou a torcida do Bahia presente no Estádio do Café dizendo que ele tinha cinco títulos brasileiros.

Se o primeiro tempo foi bastante movimentado, o mesmo não aconteceu na etapa final. O Londrina até criou algumas boas oportunidades - a melhor delas em falta cobrada por Dagoberto -, mas diminuiu o ritmo com o passar do tempo.

Com a vantagem conquistada no jogo de ida, o Bahia só foi assustar Matheus Albino nos minutos finais, quando o Londrina passou a dar espaços. Artur finalizou rasteiro e viu a bola passar rente à trave.

Agora, os times se preparam para as estreias no Campeonato Brasileiro. Na elite, o Bahia recebe o Corinthians no domingo, na Fonte Nova, em Salvador. No mesmo dia, mas pela Série B, o Londrina vai até Maceió encarar o CRB.