Londrina bate Avaí com gol no fim e fica perto da classificação na Primeira Liga

O Londrina ampliou o seu bom momento na Primeira Liga na noite desta terça-feira ao derrotar o Avaí por 1 a 0, em partida realizada no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela segunda rodada. O gol de Safira, aos 44 minutos da etapa complementar, colocou o time paranaense na liderança isolada do Grupo D, com seis pontos e 100% de aproveitamento.

O Londrina, que empatou com o Prudentópolis na sua estreia no Campeonato Paranaense, venceu seus dois jogos na Primeira Liga. Na estreia, bateu o Figueirense, também fora de casa, por 1 a 0, somando assim seis pontos na tabela de classificação. Já o Avaí ainda não pontuou e se complicou na Primeira Liga. No Catarinense, porém, passou pelo Criciúma por 1 a 0.

Mesmo atuando fora de casa, o Londrina tomou a iniciativa da partida e chegou com perigo aos nove minutos. Rafael Gava cruzou, Luizão apareceu livre e exigiu boa defesa de Douglas Friedrich. Na sobra, Germano marcou, mas o árbitro apontou impedimento do volante e anulou o lance.

O Avaí equilibrou as ações, mas era o Londrina quem arriscava mais. Aos 46 minutos, Rafael Gava lançou para Celsinho. Ele testou firme para outra grande defesa de Douglas, que assegurou o 0 a 0 na primeira etapa.

O panorama não se alterou no segundo tempo. O Avaí se propôs a jogar de forma recuada e deu o campo para o Londrina, que aproveitou. Quando todos já davam o empate como certo, Julio Pacato apareceu bem pela direita e realizou cruzamento milimétrico para Safira, que mergulhou para colocar a bola no fundo das redes, aos 44 minutos.

Na próxima rodada da Primeira Liga, o Londrina enfrenta o Paraná, em 21 de fevereiro, às 19h15, no Estádio do Café. O Avaí visita o Figueirense em 1º de março, às 19h30, no Orlando Scarpelli.

Veja Também

Comentários