Liverpool supera West Ham de virada e iguala recorde de vitórias consecutivas

O Liverpool conseguiu manter a invencibilidade no Campeonato Inglês ao derrotar o West Ham por 3 a 2, nesta segunda-feira, no Anfield Road, graças a uma virada sacramentada com gols marcados por Mohamed Salah e Sadio Mané no segundo tempo de uma emocionante partida que encerrou a 27ª rodada.

Líder disparado do Campeonato Inglês com 79 pontos e 22 de vantagem para o Manchester City, o Liverpool atingiu o recorde de vitórias consecutivas na primeira divisão - 18 -, se igualando ao Manchester City de duas temporadas atrás, mas não sem um grande susto contra um adversário que está na zona de rebaixamento - o West Ham é o 18º colocado com 24 pontos.

O começo da partida indicava que seria fácil, pois Wijnaldum colocou o time em vantagem logo aos oito minutos, completando de cabeça o cruzamento de Alexander-Arnol. Só que aos 11, Diop igualou o placar, de cabeça, depois de cobrança de escanteio.

Quando Pablo Fornals, que iniciou a partida no banco de reservas, colocou o time londrino em vantagem de 2 a 1 aos dez minutos do segundo tempo, a ambição do Liverpool de se tornar o primeiro time a vencer o Campeonato Inglês invicto desde o Arsenal da temporada 2003/2004 ficou sob sério risco.

Mas aí um chute de Salah aos 23 minutos passou pelos braços e pernas de Lukasz Fabianski, goleiro do West Ham. E Mané completou a virada aos 36 minutos da etapa final, após mais uma assistência de Alexander-Arnold, confirmando que um time histórico ganha até as partidas em que não joga bem.

Com 26 vitórias em 27 jogos disputados, o Liverpool agora precisa de apenas mais quatro triunfos para faturar o título do Campeonato Inglês pela primeira vez em 30 anos. Assim, a taça pode vir na 31ª rodada, em 21 de março, na partida contra o Crystal Palace.