Liverpool pressiona, mas só fica no empate com o Manchester United

Com Philippe Coutinho e Roberto Firmino, o Liverpool se impôs em campo e pressionou o Manchester United do começo ao fim, mas não conseguiu sair do 0 a 0 com o rival, neste sábado, na abertura da oitava rodada do Campeonato Inglês. Apesar do resultado aquém das expectativas de ambas as torcidas, os dois times ganharam uma posição cada na tabela.

O United, do técnico José Mourinho, alcançou a liderança isolada, com 20 pontos, apenas um acima do Manchester City. Mas o rival pode retomar a ponta se empatar ou vencer neste sábado. Já o Liverpool subiu do sétimo para o provisório sexto lugar, com 13 pontos, e também com chances de ser superado no decorrer da rodada.

O placar do clássico deste sábado não refletiu o bom jogo e as chances desperdiçadas por ambos os times no Anfield Road. Também não traduziu o domínio do Liverpool desde o início. Os donos da casa terminaram a partida com 19 finalizações, contra apenas seis dos visitantes. E posse de bola de até 62%.

No primeiro tempo, Salah foi o motor do ataque do Liverpool. Foi dos seus pés que surgiram as melhores jogadas dos anfitriões. Na oportunidade mais clara da etapa inicial, aos 34 minutos, Firmino cruzou da esquerda, Matip bateu em cima do goleiro e, no rebote, Salah mandou rente ao pé da trave.

A resposta dos visitantes veio aos 41 minutos, em lance de Martial e Lukaku. Desta vez quem brilhou foi Mignolet, salvando os anfitriões. No segundo tempo, o Liverpool buscou mais o ataque e o United só não saiu de campo com a derrota por causa das defesas inspiradas do goleiro De Gea.

As duas equipes voltam a campo no meio de semana pela Liga dos Campeões. O Liverpool jogará na terça-feira contra o Maribor, fora de casa. Na quarta, o Manchester United vai visitar o Benfica, ambos pela fase de grupos da competição continental.

