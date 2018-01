Liverpool perde de virada para o West Bromwich e está fora da Copa da Inglaterra

As falhas defensivas e a oscilação custaram caro ao Liverpool. Neste sábado, em duelo marcado por um golaço e um pênalti perdido por Roberto Firmino, além de três intervenções do árbitro de vídeo, o time perdeu de virada para o West Bromwich Albion por 3 a 2, no Anfield Road, e foi eliminado na quarta fase da Copa da Inglaterra.

A queda precoce faz o Liverpool se concentrar de vez no Campeonato Inglês, em que ocupa a quarta posição, e na Liga dos Campeões, competição em que terá pela frente o Porto nas oitavas de final. Já o West Bromwich tentará utilizar a surpreendente vitória como impulso na luta contra o rebaixamento no Inglês - ocupa a penúltima posição.

O início do jogo indicava que o Liverpool não teria problemas para triunfar. Afinal, logo aos cinco minutos, o time abriu o placar com um golaço de Roberto Firmino. Após vacilo da defesa do West Bromwich, Salah roubou a bola e finalizou para grande defesa de Foster. Só que o brasileiro ficou com o rebote e tocou de cobertura para fazer 1 a 0.

Mas o West Bromwich respondeu no lance seguinte, empatando com Jay Rodríguez, que recebeu passe de Barry, que ficou com a posse de bola após vacilo da defesa do Liverpool, e chutou forte para marcar. Jay Rodríguez voltou a aparecer aos dez, quando recebeu cruzamento rasteiro de Brunt e escorou a bola para as redes, sacramentando a rápida virada do time visitante.

O terceiro gol do West Bromwich poderia ter saído aos 18 minutos, não fosse o uso do árbitro de vídeo, que anulou gol de Dawson por impedimento de Barry, que atrapalhou o goleiro Mignolet. O lance foi apenas mais um da movimentada etapa inicial, o que incluiu um pênalti desperdiçado por Firmino. A falta foi marcada após o uso da tecnologia, que mostrou o puxão de Livermore em Salah na grande área. O brasileiro executou a cobrança aos 26, mas parou no travessão.

A situação já parecia boa, mas melhorou ainda mais para o West Bromwich antes da saída para o intervalo, aos 46 minutos, quando Dawson chutou cruzado e Matip, ao tentar cortar, desviou a bola para as redes, ampliando a vantagem dos visitantes para 3 a 1 após a revisão com a visualização do vídeo da jogada.

Em desvantagem, o Liverpool se lançou ao ataque na segunda etapa, mas só conseguiu marcar aos 32 minutos. No lance, Alexander-Arnold cruzou, Firmino não conseguiu o domínio e a bola sobrou para Salah bater, fazendo 3 a 2. Depois, porém, o West Bromwich sustentou a vantagem, mesmo que tenha sido pressionado até o último lance, e garantiu a passagem de fase na Copa da Inglaterra.