Liverpool perde chances, mas bate Crystal Palace e vence a 1ª no Inglês

O Liverpool sofreu neste sábado, mas conquistou sua primeira vitória no Campeonato Inglês. Depois de desperdiçar seguidas chances no ataque, em lances dos brasileiros Philippe Coutinho e Roberto Firmino, o tradicional time inglês contou com gol de Sadio Mané para superar o Crystal Palace por 1 a 0.

O primeiro triunfo veio justamente diante da torcida, no estádio Anfield Road. Na rodada de abertura, no fim de semana passado, o Liverpool protagonizou um bom duelo com o Watford e empatou por 3 a 3. No domingo da próxima semana, o time fará seu primeiro clássico nesta edição do Inglês, ao duelar com o Arsenal, novamente em casa.

Sonhando em entrar na briga pelo título nesta temporada, o Liverpool fez um primeiro tempo mais contido no ataque. Perdeu chances, mas também levou perigo do Crystal Palace. Coutinho e Firmino desperdiçaram oportunidades em chutes de longa distância.

No segundo tempo, o Liverpool teve uma postura mais franca e partiu para o ataque. As chances, então, começaram a se acumular, diante da preocupação da torcida. O público nas arquibancadas só respirou aliviado aos 27 minutos, quando Mané aproveitou vacilo da defesa e surpreendeu dois marcadores para chutar de bico para as redes.

PRIMEIRO GOL DE RICHARLISON - Depois do empate com o Liverpool na estreia, o Watford também conquistou sua primeira vitória no Inglês neste sábado, fora de casa. E o atacante brasileiro Richarlison, ex-Fluminense, balançou as redes pela primeira vez pelo novo time. Ele abriu o placar da vitória sobre o Bournemouth, por 2 a 0, ao marcar aos 28 minutos do segundo tempo. Etienne Capoue anotou o outro gol do Watford, aos 41.

Em outros jogos deste sábado, o Leicester City derrotou o Brighton & Hove Albion por 2 a 0, em casa, enquanto o West Bromwich bateu o Burnley por 1 a 0. O Southampton contou com dois gols de pênalti para superar o West Ham por 3 a 2, em casa. Javier "Chicharito" Hernandez marcou os dois gols dos visitantes, que jogaram com apenas 10 em campo desde os 33 minutos de partida.

Veja Também

Comentários