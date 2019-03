Liverpool leva susto, mas bate o Fulham e reassume liderança do Inglês

O Liverpool teve mais trabalho do que o esperado, levou um susto neste sábado, mas venceu e retomou a liderança do Campeonato Inglês, ao menos provisoriamente. Diante do penúltimo colocado Fulham, fora de casa, os comandados de Jürgen Klopp sofreram para fazer 2 a 1.

O resultado intensificou a disputa pelo título nacional. Afinal, o Liverpool foi a 76 pontos, dois a mais que o Manchester City, que tem uma partida a menos. Por outro lado, o Fulham segue decepcionando, tem apenas 17 pontos, na penúltima colocação, e está muito próximo do rebaixamento.

No confronto do segundo melhor ataque do Inglês contra a pior defesa, a superioridade do Liverpool ficou na teoria. Em campo, o time de Klopp sofreu para impor seu ritmo veloz e pouco criou. Mas na primeira grande oportunidade, abriu o placar. Aos 25 minutos, Mané recebeu pela esquerda, encontrou Firmino e correu para o meio da área, onde recebeu de volta para marcar seu 11.º gol nos últimos 11 jogos.

Se já não era incisivo, o Liverpool se tornou ainda mais preguiçoso com a vantagem. Lallana e Van Dijk até tentaram, mas o goleiro Sergio Rico teve poucas preocupações no restante da primeira etapa.

Na volta do intervalo, o Fulham foi para cima e passou a ameaçar. Aos 18 minutos, teve um gol bem anulado, por impedimento de Ayite. Quatro minutos mais tarde, após rápido contragolpe, Anguissa ficou com a sobra e arriscou de fora da área, exigindo trabalho de Alisson.

O empate sairia de uma falha defensiva, e de quem não está acostumado a errar. Após chute torto de Milner, Van Dijk tentou o recuo de cabeça para Alisson, mas jogou fraco. Babel chegou para dividir com o brasileiro, deu sorte e ficou com o gol vazio para marcar contra seu ex-time.

A esperança do Fulham, porém, durou pouco, porque quatro minutos depois seria o Liverpool que se aproveitaria de uma falha do adversário. No mesmo lance, o goleiro Sergio Rico errou duas vezes. Primeiro, ao não agarrar o chute fraco de Salah, no meio do gol. Depois, ao puxar Mané no rebote. O árbitro marcou pênalti, que Milner converteu para selar o resultado.

Com a pausa no calendário inglês para as partidas das seleções, o Liverpool só volta a campo no dia 31, quando recebe o Tottenham pelo Inglês. No dia anterior, o Fulham terá a difícil missão de encarar o Manchester City, fora de casa, e tenta encerrar a sequência de seis derrotas na competição.