Liverpool goleia com três de Salah e pressiona Manchester City no Inglês

O Liverpool contou com uma grande atuação de Salah neste sábado para ampliar a sua invencibilidade no Campeonato Inglês e seguir fortalecido na briga com o Manchester City pelo título. Com três gols do atacante egípcio, o time venceu fácil o Bournemouth por 4 a 0, fora de casa, e assumiu a liderança provisória da competição.

O triunfo no duelo que abriu a 16ª rodada do Campeonato Inglês deixou o Liverpool com 42 pontos, com apenas um a mais do que o Manchester City, outro clube invicto na competição. Assim, agora precisará contar com uma derrota do clube dirigido por Pep Guardiola contra o Chelsea, fora de casa, ainda neste sábado.

O Bournemouth até deu trabalho ao Liverpool no primeiro tempo, inclusive com Brooks forçando Alisson a fazer uma boa defesa. E o visitante abriu o placar aos 24 minutos, com Salah. No lance, Firmino trocou passes com o egípcio, que chutou forte. Begovic espalmou e Salah, em condição de impedimento não percebida pela arbitragem, mandou para as redes.

A partir daí, o Liverpool não encontrou muita dificuldade. E fez o segundo gol logo aos dois minutos do segundo tempo. Dessa vez, Firmino interceptou saída de jogo errada do Bournemouth e acionou Salah, que balançou na frente da marcação e chutou cruzado para marcar.

O terceiro gol do Liverpool foi contra. Aos 22 minutos, Fabinho lançou Robertson, que fez o cruzamento. Cook, ao tentar cortar, empurrou a bola para as redes. E Salah voltou a aparecer aos 31 minutos. Lançado por Lallana, o egípcio ganhou disputa em velocidade com Cook e driblou Begovic duas vezes antes de tocar a bola no cantinho esquerdo, impedindo qualquer chance de corte dos defensores do Bournemouth.

Após triunfar no Inglês, o Liverpool vai decidir o seu futuro na Liga dos Campeões na terça-feira, quando receberá o Napoli pela rodada final da fase de grupos. Já o Bournemouth voltará a campo no próximo sábado, fora de casa, contra o Wolverhampton, pelo torneio nacional.