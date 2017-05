Liverpool bate Watford com golaço de Emre Can e abre vantagem para City no Inglês

Com um golaço de voleio do turco Emre Can, o Liverpool derrotou o Watford por 1 a 0 nesta segunda-feira, fora de casa, e deu um importante passo para garantir uma das três vagas diretas à fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. A vitória manteve o time visitante na terceira colocação do Campeonato Inglês com 69 pontos, agora com três de vantagem sobre o Manchester City, que no último domingo empatou por 2 a 2 com o Middlesbrough. O clube mandante está em 13.º, com 40.

A nota ruim da partida foi a lesão do meia brasileiro Philippe Coutinho. Ainda no primeiro tempo, ele dividiu com o zagueiro adversário e levou a mão à coxa. Tentou seguir em campo, mas pouco depois deu lugar a Lallana.

E foi de Lallana a primeira grande oportunidade do Liverpool no jogo. Aos 40 minutos, após cobrança de escanteio, o goleiro brasileiro Gomes saiu do gol atabalhoado e a zaga cortou parcialmente. Lallana bateu de primeira de fora da área e acertou o travessão.

Pouco depois, aos 44 minutos, veio o gol. O volante brasileiro Lucas Leiva lançou para Emre Can, que ajeitou o corpo e mandou um belo voleio. A bola entrou no ângulo, sem chances de defesa para o goleiro brasileiro Gomes.

No segundo tempo, o Liverpool manteve a superioridade no início e colocou Gomes para trabalhar. O brasileiro defendeu uma cobrança de falta de Milner e dois chutes de Origi. Aos poucos, o time visitante foi recuando e o Watford também passou a pressionar.

O Liverpool, que contou com atuação apagada do atacante brasileiro Roberto Firmino, tentava surpreender nos contra-ataques. Em um deles, Lallana recebeu no meio, mas foi travado na hora de bater para o gol. Em outro, Sturridge chutou e Gomes mandou para escanteio.

As chances desperdiçadas quase custaram caro para o Liverpool nos acréscimos da partida. Após cruzamento da direita, ninguém conseguiu cortar e a bola sobrou nos pés de Prödl, que mandou uma bomba e acertou o travessão.

O Liverpool volta a campo no próximo domingo, quando receberá o Southampton. O Watford tentará a reação no sábado contra o Leicester City, fora de casa. O Chelsea, que lidera a competição com 81 pontos, jogará na próxima segunda-feira contra o Middlesbrough. O Tottenham, segundo colocado com 77, visitará o West Ham nesta sexta.

