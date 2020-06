Live debate cenário sobre políticas públicas esportivas voltadas a pessoas com deficiência nesta quinta-feira

A live será transmitida ao vivo pelo instagram e acontecerá com o professor Vanderlei Sandim. - (Foto: Divulgação)

Além de lives com atividade física, a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) está com uma série de lives para manter a população informada sobre a importância de manter a atividade física e alimentação saudável neste período, e promove nesta quinta-feira (04), às 11h, a live sobre o panorama das atividades do paradesporto realizadas em Campo Grande.

A live será transmitida ao vivo pelo instagram e acontecerá com o professor Vanderlei Sandim, que vai abordar o cenário das políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência neste momento de quarentena e com a professora Yara Yule, coordenadora do Núcleo Paralímpico, orientando sobre o que pode ser feito de exercícios em casa, além de abordar os cuidados e atenção com a saúde preparando para um retorno das competições.

Semanalmente a Funesp está desenvolvendo lives, sempre às quintas-feiras, para que toda a população fique bem informada, além de manter em movimentos os mais de 20 mil participantes das oficinas de esporte e lazer do Projeto Movimenta Campo Grande que estão recebendo as videoaulas.

Na próxima semana terá a live sobre o Memorial do Belmar Fidalgo e a importância do resgate de histórias do esporte em Campo Grande e os professores continuam com as lives postadas diariamente no instagram deles e http://www.campogrande.ms.gov.br/exerciciosaudavel/.

Lives informativas disponíveis

As lives informativas iniciaram em maio e o primeiro tema abordado foi com o professor Vanderlei sobre “A Prática das atividades Físicas Elaboradas pela Funesp durante a Pandemia COVID-19”, na semana seguinte, o tema foi “Como ter uma Alimentação Saudável e Manter a Prática de Exercícios Físicos em Tempos de Pandemia”, com a participação da Nutricionista Agenar Arantes, na sequencia teve o professor Maicon Mommad e a professora Sarita de Mendonça Bacciotti com o tema “Construindo o Plano de Esporte e Lazer de Campo Grande-MS”. As lives ficam salvas e podem ser acessadas a qualquer momento e podem ser acompanhadas no Instagram da Funesp @funespcg.