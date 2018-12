Lista do Bolsa Atleta tem 35 sul-mato-grossenses

Da redação com Assessoria

O valor das bolsas nas categorias extintas é de R$ 370 mensais. - Divulgação

O total de atletas sul-mato-grossenses contemplados pelo programa Bolsa Atleta, do governo federal, despencou. A relação publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União trouxe 35 competidores que declararam residência no Estado. O total representa uma queda de 58% em relação a 2017, quando 85 atletas entraram na relação de patrocinados pelo programa.

A lista do Bolsa Atleta 2018 contempla 3.058 atletas de todo o País em modalidades que integram os programas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

Em 2017, 5.830 competidores foram beneficiados. O recuo no comparativo com o número total de apoiados pela relação deste ano é de 47,5%.

A redução das bolsas é consequência do orçamento menor destinado pelo governo federal para o programa – R$ 53,6 milhões. No ano passado, foram R$ 79,3 milhões.

Responsáveis por 35 das 85 bolsas distribuídas para sul-mato-grossenses no edital de 2017, as categorias “atleta estudantil” e “atleta de base” não tiveram nenhum beneficiado na edição 2018. Isso porque o repasse dos auxílios obedece a uma hierarquia. Primeiro, recebem os atletas olímpicos e paraolímpicos, depois, os internacionais, nacionais, estudantis e, por fim, os de base. Com o orçamento menor, o dinheiro acabou antes de chegar à base da pirâmide.

O valor das bolsas nas categorias extintas é de R$ 370 mensais. Atletas nacionais recebem R$ 925, internacionais, R$ 1.850, e olímpicos e paraolímpicos, R$ 3.100.

Há ainda a categoria “bolsa pódio”, para aqueles que o governo considera ter chances de medalhas nos Jogos Olímpicos, com pagamentos que variam entre R$ 5 mil e R$ 15 mil mensais. O edital da categoria é publicado separadamente.

A relação divulgada nesta sexta-feira é referente aos desempenhos obtidos pelos atletas em 2017. São apoiados pelo programa aqueles que tenham obtido bons resultados em competições nacionais e internacionais de suas modalidades.

A maioria dos beneficiados de Mato Grosso do Sul é do atletismo (12). Na sequência, estão judô de cegos (7), tiro esportivo (5), judô (3) e taekwondo (3). Já boxe, natação, paracanoagem, paraciclismo e vôlei de praia têm um contemplado cada.