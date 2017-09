Lindoso vê Botafogo 'cascudo' e avisa: 'Não vamos jogar por uma bola'

O Botafogo joga seu futuro na Libertadores nesta quarta-feira, quando encara o Grêmio em Porto Alegre pelo segundo jogo das quartas de final. Trata-se de mais um passo para aproximar o clube do título, um sonho que começou ainda em fevereiro com a disputa das fases preliminares. Para o volante Rodrigo Lindoso, é justamente esta longa caminhada que tornou o time "cascudo", pronto para brigar pela conquista.

"O nosso próximo jogo sempre será o mais importante. Agora é o Grêmio. Se não conseguirmos um empate com gols ou uma vitória lá, acaba a Libertadores para nós. E decisões como essa acontecem conosco desde o começo do ano. Isso nos deu mais cancha e acho que tudo que nos aconteceu foi de extrema importância. Hoje, estamos muito mais cascudos e preparados para esse jogo", declarou nesta segunda-feira.

Com o empate por 0 a 0 na ida, no Engenhão, o Botafogo se garante na semifinal até com uma nova igualdade, desde que marque gols. Ao longo da temporada, a equipe se destacou por sua consistência defensiva e precisão nos contra-ataques, mas Lindoso descartou a possibilidade de o time alvinegro atuar retrancado, mesmo na casa do adversário.

"Sabemos como será difícil para fazer um gol lá. O estádio estará cheio e eu gosto de jogar assim. Temos que respeitar o Grêmio, mas sempre sabendo o que estamos fazendo. Contra o Flamengo, arriscamos pouco e acabamos sofrendo um gol, o que deixou tudo mais difícil. Não vamos jogar só por uma bola", afirmou o jogador.

Lindoso lembrou da queda botafoguense nas semifinais da Copa do Brasil e pediu que o comportamento agora seja diferente daqueles confrontos contra o Flamengo, quando a equipe caiu após um empate por 0 a 0 e uma derrota por 1 a 0. "Sofremos isso contra o Flamengo e deixamos a desejar nas duas partidas da Copa do Brasil", reconheceu.

Nesta segunda-feira, o Botafogo iniciou a preparação para o confronto com um treino fechado à imprensa. Após a atividade, a equipe embarcou para Porto Alegre, onde fará o último treino antes da partida nesta terça. Nele, o técnico Jair Ventura deverá definir o time titular para quarta.

