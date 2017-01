Lille oferece R$ 22,1 mi por Luiz Araújo, mas São Paulo se mostra 'inflexível'

O Lille já havia oferecido 6 milhões de euros (cerca de R$ 20,4 milhões) pelo atacante Luiz Araújo e, após negativa do São Paulo, subiu para 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 22,1 milhões), mas a diretoria tricolor tem se mostrado inflexível na negociação, segundo pessoas envolvidas, e é provável que o clube francês parta para um plano B.

Logo de cara, a proposta alta por um jogador que teve pouca projeção no time titular chamou a atenção, mas o clube optou por segurar o atleta para buscar um valor maior no futuro. Os dirigentes reconhecem que a venda do atleta seria importante para um momento em que o clube passa por dificuldades financeiras, mas a opção de momento é não fazer negócio nesses termos.

Na última quarta-feira, Luiz Araújo preferiu não falar com a imprensa para não aumentar as especulações. Já o técnico Rogério Ceni conversou com seu atleta e espera que ele permaneça no Morumbi. Segundo o comandante, o jogador poderia ter dificuldades de adaptação em um primeiro momento e o ideal seria esperar.

"Eu não liberaria. Além do mais, tive uma conversa com ele e falei que o estilo do futebol francês não bate com as características dele. Na Espanha ou em Portugal, é mais habilidade, mais velocidade. Na França, é mais força física, disputa o tempo todo. O Michael Beale e o Charles (Hembert), que é francês, falaram com ele também sobre esse assunto. Daqui um ano, ele poderá se desenvolver mais, render mais dinheiro ao clube, ganhar mais dinheiro", disse o treinador.

Aos 20 anos, Luiz Araújo foi formado nas categorias de base em Cotia (SP) e nesta temporada foi titular de Rogério Ceni nos jogos da Florida Cup contra Corinthians e River Plate. Tem 27 jogos e dois gols no clube. Na divisão dos direitos federativos, o São Paulo tem 70% e o Mirassol, 30%. Procurada, a diretoria tricolor não quis se manifestar sobre a negociação.

