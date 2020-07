Liga italiana pedirá liberação de público nos estádios antes do fim da temporada

Estadio da Juventus, em Turim na Italia, sem público - (Foto: Divulgação)

A Lega Calcio, responsável pela organização do Campeonato Italiano, revelou nesta segunda-feira que espera conseguir a permissão para a presença de torcedores nos estádios antes da conclusão da temporada 2019/2020. Desde a retomada do torneio nacional, todas as partidas estão sendo disputadas sem os espectadores, para evitar a propagação do coronavírus.

Uma proposta para liberar a abertura dos estádios será enviada à Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano). A decisão de realizar esse pedido foi tomada após uma videoconferência entre os 20 clubes participantes do Campeonato Italiano e o órgão administrativo do torneio.

"A necessidade de reabrir parcialmente estádios ao público o mais rápido possível, com o total cumprimento das medidas de segurança foi reiterado. Nesse sentido, um protocolo detalhado está sendo finalizado e será enviado ao presidente da FIGC, Gabriele Gravina, nas próximas horas, para que possa ser usado em discussões com as instituições governamentais apropriadas", disse.

O Campeonato Italiano conclui nesta segunda-feira a 32ª das 38 rodadas. O torneio tem previsão de encerramento em 2 de agosto. E a liga acredita ser possível contar com a presença de público, ainda que em número reduzido, nos estádio até a sua conclusão. "A liga espera que cada clube tenha a possibilidade de reabrir seus estádios para um número limitado de torcedores já nas últimas rodadas desta temporada", acrescentou.