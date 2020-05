Liga Feminina de Futebol dos Estados Unidos anuncia retorno em 27 de junho

O futebol já tem data para voltar nos Estados Unidos: 27 de junho. O anúncio foi feito, nesta quarta-feira, pela Liga de Futebol Feminino (NWSL), formada por nove times, que disputarão um torneio de um mês no estado de Utah, sem a presença de espectadores.

A NWSL Challenge Cup terá 25 jogos com fase preliminar e playoffs, com final prevista para 26 de julho. O Rio Tinto Stadium, em Sandy, e o Zions Bank Stadium, em Herriman, serão as sedes.

A NWSL larga na frente da MLS (liga masculina), além da NBA (basquete) e a Major League Baseball. "Quando nosso país começa a reabrir com segurança e a se ajustar à nossa nova realidade coletiva, a NWSL tem o prazer de trazer o futebol profissional", disse Lisa Baird, comissária em um comunicado.

Muitas das jogadoras atuais campeãs mundiais com a seleção norte-americana disputam a NWSL, mas nem todas vão participar do torneio com medo do coronavírus. Dell Loy Hansen, proprietário da equipe do Utah Royals, garantiu que seu estado está pronto para receber o campeonato, com base no apoio do governador (republicano Gary Herbert) e de especialistas médicos. Utah ocupa o 34º lugar entre os estados norte-americanos com o maior número de casos da covid-19, com 8,6 mil casos e cerca de cem mortes.

Suspensa desde 12 de março, a liga masculina prevê retorno em julho, com as equipes concentradas no complexo esportivo do parque de diversões da Disney, em Orlando, na Flórida.