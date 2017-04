Liga do Desporto Universitário de Futebol é sucesso e tem UFRN como campeã

Campo Grande (MS) – O time da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) é o melhor dos 13 que disputaram a Liga do Desporto Universitário (LDU) Futebol. O campeonato começou no dia 17 e terminou, no sábado (22), no Morenão, com vitória Potiguar.

A final foi contra o Universo (GO), em jogo equilibrado. Os dois times estavam empatados em 2×2 quando a zaga goiana tentou cortar e acabou empurrando a bola contra o próprio gol. Atrás no marcador, o Universo partiu para o ataque e viu as chances de título escaparem num contra-ataque rápido. Fim de jogo: UFRN 4×2 Universo.

“O jogo foi definido nos detalhes. A gente teve alguns erros na final e acabou perdendo. Apesar disso foi uma experiência boa”, analisou o vice-campeão, Gustavo Conceição, estreante na disputa.

Para os vencedores, o resultado foi a coroação de um trabalho de sete anos. Ainda teve gosto especial por ter sido conquistado no maior estádio universitário da América Latina. “Tinha que ser aqui né? Muito bom jogar num estádio desse tamanho, com essa história. A experiência contou muito hoje. O preparo físico e o esquema tático também fizeram diferença para que a gente ganhassse”, avaliou o goleiro e capitão da equipe, Yuri Souza, que ainda pegou um pênalti, a poucos minutos do fim.

O colega Eider Moreira, completou. “Esse título significa a realização de um sonho. Foi para lavar a alma. Depois de perder duas finais, a gente veio para ser campeão. Nós perseveramos e conseguimos”.

O terceiro ficou com a Upis, do Distrito Federal que derrotou a UFU, de Minas Gerais por 5×0. A equipe está acostumada com pódios na competição. “Mais uma vez, foi uma experiência muito boa. Nos últimos dois anos ficamos em primeiro e em segundo. Ontem, perdemos a semifinal por pequenas falhas, mas hoje fomos bem e conquistamos o terceiro lugar”, disse o jogador André Bassi.

A cerimônia de premiação contou com a participação do reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Marcelo Turine; do presidente da Federação Universitária de Esportes de Mato Grosso do Sul (Fuems), Luiz Magalhães; e do diretor-executivo da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), professor Silvio Lobo Filho, que entregou medalhas aos vice-vice-campeões.

Sucesso

O evento foi considerado um sucesso pela organização e pelos atletas. Os jogadores elogiaram a competição e a cidade. “O centro de treinamento do Cene é muito bom; o estádio é muito bom; a cidade muito agradável, tranquila. As pessoas nos acolheram muito bem”, contou André. “Cidade muito alegre e bonita; povo acolhedor, campos muito bons, boa estrutura. Foi muito interessante, muito legal”, disse Gustavo.

O diretor-executivo da Fundesporte, destacou o trabalho conjunto como decisivo para o brilho da competição. “Foi fundamental, a conjugação de esforços, do governo, da CBDU, da Fuems, da UFMS. Essa união é que faz o evento crescer. Estão todos de parabéns. O esporte universitário sai fortalecido porque conseguimos que as reitorias e as administrações das universidades se envolvessem e focassem na formação das equipes”.

A colocação do representante de Mato Grosso do Sul também foi considerada positiva. A Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) terminou a Liga em quinto lugar, resultado incentivador. “É uma motivação para que as instituições de ensino superior invistam na modalidade. Nunca disputamos a Liga de futebol de campo. Sediar o evento deve incentivar as universidades, assim como o bom resultado da UCDB”, avaliou o presidente da Fuems. Luiz Magalhães também destacou o apoio do Governo do Estado. “Foi fundamental. A Fundesporte é praticamente nossa única fonte de apoio. Sem esses recursos não teríamos condições de realizar nada, ainda mais nos dias de hoje, com a crise”.

O vice-presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) fez coro com o colega da Fuems. “O Governo do Estado e a Fundesporte não mediram esforços para nos ajudar na realização dos jogos. Sem o apoio do poder público, com logística e cedência de espaços, seria impossível realizar o evento. Fantástica a estrutura, com campos de qualidade e, ainda a disponibilização do principal estádio. Só temos a agradecer”, disse Alim Neto, ainda na fase classificatória.

Como forma de reconhecer e agradecer a parceria, a CBDU entregou ao diretor-executivo da Fundesporte, um troféu de homenagem especial por sediar a LDU.

Futuros eventos

Se depender da vontade de atletas, organização e fundação, a LDU Futebol deve ser apenas o primeiro de muitos eventos que Mato Grosso do Sul deve sediar. “Hoje foi a Liga de Futebol, amanhã pode ser outra modalidade ou quem sabe até os Jogos Universitários Brasileiros (Jubs)”, disse o professor Sílvio Lobo. A ideia já conta com apoio dos jogadores. “Vai ser muito bom ter os Jubs aqui. A cidade comporta bem”, opinou Eider. “Fica aí o apelo à CBDU. Caso seja viável em todos os aspectos, ter um Jubs aqui”, completou Yuri.

A realização da LDU Futebol foi da CBDU e parceiros, junto com a Fuems e apoio do Governo do Estado, por meio da Fundesporte.

Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Fotos: Mauro Resstel

Veja Também

Comentários