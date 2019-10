Liderados por Curry, Warriors batem Pelicans e vencem pela 1ª vez nesta temporada

Depois de amargar duas derrotas nas duas primeiras partidas de sua campanha nesta edição 2019/2020 da NBA, o Golden State Warriors ganhou a primeira nesta temporada ao derrotar o New Orleans Pelicans por 134 a 123, fora de casa, em um dos jogos da rodada desta segunda-feira à noite da liga de basquete dos Estados Unidos.

Os atuais vice-campeões da competição foram liderados por uma boa atuação de Stephen Curry, cestinha do time de Oakland, com 26 pontos, sendo que ele contabilizou um "double-double" ao também distribuir 11 assistências.

Draymond Green, com dois dígitos em três fundamentos ao somar 16 pontos, 17 rebotes e 10 assistências, foi o outro principal nome do triunfo da equipe visitante, que ocupa apenas a 11ª posição da Conferência Oeste, liderada pelo San Antonio Spurs. A franquia do Texas acumulou o seu terceiro triunfo en três jogos ao bater o Portland Trail Blazers por 113 a 110, em casa, em outro duelo da rodada desta segunda-feira.

Superados pelo Toronto Raptors na decisão da edição passada da NBA, na qual viram a sua equipe repleta de estrelas sofrer com uma série de lesões e perder a sua supremacia após dois títulos consecutivos, os Warriors agora pregam um discurso de humildade neste início de temporada regular.

"Nós ainda não somos um time muito bom", afirmou Green após a vitória sobre os Pelicans. "Nós temos de continuar a competir em alto nível. Nas primeiras duas noites (nos dois jogos iniciais da campanha) nós não fizemos isso. Nesta noite (de segunda-feira) nós conseguimos", completou o jogador.

Já o time de New Orleans atuou contra os Warriors desfalcado de três jogadores lesionados, entre eles Zion Williamson, a primeira escolha geral do Draft antes do início desta temporada. Mesmo assim, Brandon Ingram fez 27 pontos pela equipe da casa e terminou como cestinha do jogo, sendo que ainda garantiu um "double-double" ao apanhar 10 rebotes.

Porém, os Pelicans amargaram a quarta derrota em quatro jogos e estão na vice-lanterna do Oeste, à frente apenas do lanterna Sacramento Kings, que tem o mesmo retrospecto e em outra partida desta segunda-feira foi superado pelo Denver Nuggets por 101 a 94, em casa. Esse foi o terceiro triunfo do time de Denver em três partidas, fato que o assegurou na vice-liderança desta conferência.

REENCONTRO COM VITÓRIA - No jogo que marcou o reencontro do astro Russell Westbrook com o Oklahoma City Thunder, seu ex-time que ele enfrentou pela primeira vez, o Houston Rockets venceu por 116 a 112, em casa, em outro duelo da rodada desta segunda-feira à noite. James Harden foi o cestinha da partida, com 40 pontos pelos anfitriões, enquanto Westbrook também teve boa atuação e ficou muito perto de um "triple-double" ao contabilizar 21 pontos, 12 rebotes e 9 assistências.

E outro fato a ser destacado neste embate foi a homenagem dos Rockets a Chris Paul, que defendeu a equipe de Houston na temporada passada e agora está no Thunder. Um vídeo exibido durante o primeiro quarto do duelo mostrou momentos da parceria que formou com Harden, entre outros momentos com a camisa do seu ex-time, sendo que ele foi aplaudido pelos torcedores da franquia da casa.

Foi a segunda vitória dos Rockets em três partidas, retrospecto que o deixou na sexta posição do Oeste, enquanto a equipe de Oklahoma amargou sua terceira derrota em quatro partidas e ocupa a 13ª colocação desta conferência. Com 22 pontos cada, Shai Alexander e Dennis Schroder foram os destaques dos visitantes neste embate.

CESTA DA VITÓRIA - Logo acima do time de Houston, no quinto lugar do Oeste, está o Utah Jazz, que assegurou este posto ao bater o Phoenix Suns por 96 a 95, fora de casa, graças a um arremesso convertido por Donovan Mitchell no estouro do cronômetro, 0,4s para o fim do jogo.

Acabou sendo a coroação da atuação do jogador que somou 25 pontos e foi o segundo cestinha da partida, ficando atrás apenas do croata Bojan Bogdanovic, companheiro de equipe que marcou 29. Pelo time do Arizona, que agora tem duas vitórias e duas derrotas como nono colocado do Oeste, Devin Booker foi o destaque, com 21 pontos.

Outro destaque desta rodada desta segunda foi Kawhi Leonard, ex-Raptors, que fez 30 pontos, apanhou sete rebotes, deu seis assistências e ainda três tocos para liderar o Los Angeles Clippers na vitória por 111 a 96 sobre o Charlotte Hornets, em casa. Assim, a equipe da Califórnia soma três triunfos e uma derrota e está em quarto lugar no Oeste.

Atual campeão, os Raptors conquistaram também a terceira vitória em quatro jogos ao baterem o Orlando Magic por 104 a 95, no Canadá, onde foi liderado por Kyle Lowry, cestinha com 26 pontos, e teve Pascal Siakam marcando 24. Para completar, o espanhol Marc Gasol também se destacou com um "double-double" de 10 pontos e 10 rebotes.

Assim, o time de Toronto se garantiu na vice-liderança da Conferência Leste, cujo primeiro colocado é o Philadelphia 76ers, que em outro confronto desta segunda-feira derrotou o Atlanta Hawks por 105 a 103, fora de casa, e passou a contabilizar três triunfos em três partidas disputadas. Joel Embiid, com 36 pontos, foi disparado o maior nome deste duelo pela equipe visitante.

Confira os resultados da rodada desta segunda-feira à noite na NBA:

Detroit Pistons 96 x 94 Indiana Pacers

New York Knicks 105 x 98 Chicago Bulls

Atlanta Hawks 103 x 105 Philadelphia 76ers

Toronto Raptors 104 x 95 Orlando Magic

Houston Rockets 116 x 112 Oklahoma City Thunder

Milwaukee Bucks 129 x 112 Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans 123 x 134 Golden State Warriors

San Antonio Spurs 113 x 110 Portland Trail Blazers

Phoenix Suns 95 x 96 Utah Jazz

Sacramento Kings 94 x 101 Denver Nuggets

Los Angeles Clippers 111 x 96 Charlotte Hornets

Confira os jogos da rodada desta terça-feira:

Miami Heat x Atlanta Hawks

Denver Nuggets x Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies