Liderado por Curry, Warriors massacra Suns em vitória por 46 pontos de diferença

Liderado por Stephen Curry, cestinha do seu time, com 22 pontos, o Golden State Warriors massacrou o Phoenix Suns por 129 a 83, em casa, e chegou a 43 vitórias na liderança da Conferência Oeste em um dos jogos da rodada da noite desta segunda-feira da NBA.

Após um primeiro período equilibrado, no qual a equipe de Oakland terminou vencendo por 25 a 24, os atuais campeões da liga de basquete dos Estados Unidos começaram a atropelar a partir do segundo quarto e tomaram conta de vez da partida no tempo final do confronto, no qual somaram 30 pontos contra apenas 12 dos visitantes. Assim, aplicaram uma incrível vantagem de 46 pontos de diferença aos seus adversários.

Essa foi, por sinal, a 40ª derrota do Suns nesta temporada regular, sendo que nenhum time perdeu mais vezes do que a equipe de Phoenix até aqui. O time do Arizona ocupa a penúltima posição do Oeste, com apenas 18 vitórias em 58 jogos, e só não está em último lugar por possuir aproveitamento um pouquinho melhor do que o do Sacramento Kings, que segura a lanterna com 17 triunfos em 55 partidas.

Todos os 12 jogadores utilizados pelo técnico Steve Kerr na partida desta segunda-feira marcaram pontos pelo Warriors e, curiosamente, o treinador surpreendeu ao deixar que os atletas definissem a estratégia a ser adotada em quadra durante os tempos de descanso do confronto.

Com essa liberdade contra um rival modesto, Curry, além de ter sido o cestinha da equipe da casa, pegou nove rebotes e distribuiu sete assistências, liderando o trio de astros que forma com Kevin Durant e Klay Thompson, que marcaram 17 e 16 pontos, respectivamente. Omri Casspi, com 19 pontos, foi o segundo maior destaque ofensivo dos mandantes, que ainda tiveram o reserva Nick Young contabilizando 16.

Curiosamente, o cestinha da partida acabou sendo um jogador do Suns, Elfrid Payton, com 29 pontos, enquanto TJ Warren fez outros 14 pelos visitantes. Porém, todo os outros da equipe que foram para a quadra tiveram desempenho ofensivo bem inferior e o aproveitamento nos arremessos foi pífio no último quarto, com apenas 12 pontos.

ANTHONY DAVIS DÁ SHOW - Em outro duelo da noite desta segunda-feira, o New Orleans Pelicans contou com Anthony Davis inspirado para superar o Detroit Pistons por 118 a 103, fora de casa, e se garantir na oitava posição da Conferência Oeste, agora com 30 vitórias em 56 jogos, fechando a zona de classificação aos playoffs.

O ala/pivô foi o cestinha disparado da partida, com 38 pontos, e ainda assegurou um "double-double" ao apanhar dez rebotes. E a equipe visitante ainda teve Jrue Holiday e Nikola Mirotic com 21 pontos cada pela equipe da Luisiana.

Já o Pistons fracassou em sua tentativa de se aproximar da zona de classificação aos playoffs da Conferência Leste. Seguiu em nono lugar, agora tem 29 derrotas em 56 jogos, após ter sido superado em um jogo no qual contou com Blake Griffin como único maior destaque ofensivo, com 22 pontos.

Logo abaixo do Pelicans no Oeste estão Los Angeles Clippers e Utah Jazz, respectivos nono e décimo colocados, que também venceram em outros duelos da noite desta segunda. O time da Califórnia superou o Brooklyn Nets por 114 a 101, em Nova York, enquanto o Jazz fez valer o fator quadra para bater o San Antonio Spurs por 101 a 99, impondo ao time do Texas, terceiro colocado do Oeste, a sua 23ª derrota em 58 jogos.

Outro destaque da rodada da noite desta segunda-feira foi o "triple-double" emplacado por TJ McConnell na vitória do Philadelphia 76ers sobre o New York Knicks, por 108 a 92, em casa, onde os anfitriões alcançaram o 29º triunfo em 54 duelos e se garantiram na sétima posição do Leste.

Após começar o duelo como reserva, TJ McConnell entrou na equipe da Filadélfia para fazer dez pontos, pegar dez rebotes e dar 11 assistências, contabilizando pela primeira vez em sua carreira dois dígitos em três fundamentos em uma partida. E Dario Saric foi o cestinha do 76ers no confronto ao marcar 24 pontos. Pelo lado do Knicks, 11º colocado da Conferência Leste, agora com 35 derrotas em 58 jogos, Michael Beasley foi o maior nome ofensivo, com 22 pontos.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Detroit Pistons 103 x 118 New Orleans Pelicans

Philadelphia 76ers 108 x 92 New York Knicks

Brooklyn Nets 101 x 114 Los Angeles Clippers

Chicago Bulls 105 x 101 Orlando Magic

Utah Jazz 101 x 99 San Antonio Spurs

Golden State Warriors 129 x 83 Phoenix Suns

Confira os jogos desta terça-feira:

Toronto Raptors x Miami Heat

Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks

Oklahoma City Thunder x Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves x Houston Rockets

Dallas Mavericks x Sacramento Kings

Denver Nuggets x San Antonio Spurs