Líder, Manchester City vence Bournemouth e mantém invencibilidade na Inglaterra

O Manchester City até enfrentou dificuldades contra o Bournemouth, mas venceu a partida por 3 a 1, neste sábado, pela 14.ª rodada do Campeonato Inglês. Em casa, Bernardo Silva abriu o placar para o time treinado pelo espanhol Pep Guardiola, Callum Wilson chegou a empatar o jogo, mas os gols de Raheem Sterling e Ilkay Gündogan garantiram a vitória do líder do torneio.

Com a vitória, o Manchester City agora tem 38 pontos, com cinco de vantagem para o Liverpool, que vai enfrentar o Everton, neste domingo, em casa. A equipe treinada por Pep Guardiola venceu 12 das 14 partidas que disputou na atual edição do Campeonato Inglês e empatou as outras duas - portanto está invicta.

Com os brasileiros Ederson, Gabriel Jesus, Fernandinho e Danilo como titulares, o Manchester City marcou o primeiro gol aos 15 minutos do primeiro tempo, quando Leroy Sané recebeu lançamento na área, mas foi barrado pelo goleiro Asmir Begovic. O esforço, porém, foi em vão, já que Bernardo Silva pegou a sobra dentro a área e abriu o placar com um chute rasteiro.

Na base do jogo aéreo, o Bournemouth chegou ao empate aos 43 minutos. O lateral-direito Simon Francis, de perna esquerda, fez cruzamento perfeito para Wilson cabecear fora do alcance de Ederson. Inspirado, Sterling foi responsável pelo desempate, aos 11 da etapa final, quando pegou rebote após grande defesa de Begovic - um minuto antes, o meia inglês invadiu a área depois de fazer fila, mas o chute foi travado. Aos 33, Gündogan recebeu cruzamento de Sané e deu números finais ao duelo.

Também neste sábado, o Crystal Palace, em casa, bateu o Burnley por 2 a 0, o Huddersfield Town foi superado por 2 a 1 pelo Brighton, que era visitante, o mandante Leicester City derrotou o Watford por 2 a 0 e o West Ham, fora de casa, venceu o Newcastle por 3 a 0, na partida em que o meia brasileiro Felipe Anderson fez o terceiro gol.

O Manchester City vai voltar a campo pelo Campeonato Inglês nesta terça-feira, quando vai visitar o Watford. No mesmo dia, o Bournemouth, nono colocado com 20 pontos, vai ser mandante contra o Huddersfield Town.