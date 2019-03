Líder, Grêmio bate Pelotas, fecha fase invicto e vai pegar Juventude nas quartas

O Grêmio fechou com chave de ouro a fase de classificação do Campeonato Gaúcho ao vencer o Pelotas por 2 a 0, nesta quarta-feira à noite, fora de casa, pela 11ª e última rodada desta fase da competição. Mesmo jogando com os reservas, o time tricolor ganhou mais uma e encerrou campanha neste estágio do torneio com 29 pontos, sete na frente do rival Internacional, vice-líder com 22. A campanha gremista teve nove vitórias e dois empates até aqui.

Além disso, o Grêmio se tornou o primeiro clube a terminar a primeira fase invicto desde a mudança do formato de disputa da competição, inserido em 2015. Nas quartas de final, o time gremista vai pegar o Juventude, oitavo colocado, com 14 pontos, tendo a vantagem de disputar o segundo jogo em casa, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.

O primeiro tempo do duelo desta quarta em Pelotas foi bastante equilibrado. Mesmo com os seus reservas, o Grêmio manteve seu padrão de jogo, valorizando a posse de bola e trocando passes com muita consciência. O Pelotas mostrou valentia, com um bom sistema defensivo, mas levou pouco perigo no ataque. Teve uma boa chance com Léo Bahia, que foi travado por Marcelo Oliveira na hora da finalização ao gol.

O destaque gremista foi Thaciano, que marcou bem e ainda tentou armar as jogadas. No começo do segundo tempo ele acabou premiando a sua boa atuação ao fazer o primeiro gol do jogo. Depois de roubar a bola na intermediária, ele invadiu a área, driblou um zagueiro e desviou do goleiro, aos oito minutos.

Depois disso, o jogo ficou previsível. O Grêmio foi mais atuante no ataque e criou mais chances para ampliar. Mas o segundo gol saiu apenas nos acréscimos, aos 46 minutos, quando Thony Anderson desceu em velocidade e bateu cruzado. A bola tocou na trave esquerda e passou atrás do goleiro antes de entrar do outro lado.

Eliminado, o Pelotas terminou a sua campanha na nona posição, com 12 pontos, logo abaixo da zona de classificação às quartas de final. A equipe ficou dois pontos atrás do Juventude, que avançou à próxima fase ao bater o Avenida por 1 a 0, em Caxias do Sul, em outro confronto da rodada desta quarta-feira à noite.