Líder do ranking, Halep pegará Svitolina, Wozniacki e Garcia no Masters da WTA

Os grupos do Masters da WTA, torneio que começará neste domingo, em Cingapura, e reunirá as melhores tenistas da temporada, foram definidos nesta sexta-feira por meio de um sorteio que determinou que a romena Simona Halep, líder do ranking mundial, terá como adversárias na primeira fase da competição a ucraniana Elina Svitolina, a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a francesa Caroline Garcia.

Halep está no denominado Grupo Vermelho e também defenderá a condição de número 1 do mundo durante o Masters da WTA. Candidata a tomar este posto da romena, a espanhola Garbiñe Muguruza, vice-líder do ranking, está no Grupo Branco do evento, que também conta com a checa Karolina Pliskova, a norte-americana Venus Williams e a letã Jelena Ostapenko.

Neste último grupo, por sinal, Muguruza vai reencontrar Venus depois de ter superado a veterana adversária na final da última edição do Grand Slam de Wimbledon. Aquele duelo aconteceu em julho e a espanhola chegou a humilhar a tenista dos Estados Unidos ao fechar o jogo com um "pneu" (6/0) no segundo set, após ter vencido o primeiro por 7/5.

Sete das oito jogadoras que disputarão o Masters da WTA deste ano têm chances de terminar o torneio como líder do ranking mundial. Apenas Caroline Garcia, atual número 9, não possui condições matemáticas de tirar este posto hoje ostentado por Halep, que está somente 40 pontos à frente de Muguruza.

Surpreendente campeã da última edição de Roland Garros e uma das adversárias de Muguruza no Grupo Branco, Ostapenko também vai buscar na fase inicial da competição a sua primeira vitória em jogos contra Venus e Pliskova. Ela foi derrotada no único jogo que travou com a norte-americana até hoje, assim como foi superada por duas vezes pela checa em dois confrontos pelo circuito da WTA. Porém, a tenista da Letônia bateu Muguruza no início deste mês no Torneio de Wuhan, na China.

Caroline Garcia, por sua vez, vai enfrentar Halep pela segunda vez em três semanas após ter vencido a romena no último dia 8 na final do Torneio de Pequim. Outro reencontro entre finalistas de um mesmo torneio desta temporada neste Masters da WTA será o que Svitolina fará com Wozniacki, batida pela ucraniana no jogo que valeu o título do Torneio de Toronto, de nível Premier.

A primeira rodada de confrontos do Masters em Cingapura está marcada para a noite de domingo (no horário local), quando ocorrerão dois duelos do Grupo Branco, com Pliskova enfrentando Williams no jogo que abrirá a competição, antes de Muguruza encarar Ostapenko. Já a rodada inicial do Grupo Vermelho ocorrerá na segunda-feira, com Halep estreando contra Garcia e depois Svitolina medindo forças com Wozniacki.