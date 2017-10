Líder do campeonato, Daniel Serra largará da pole em Buenos Aires na Stock Car

Atual líder do campeonato de 2017 da Stock Car, Daniel Serra cravou a pole da etapa de Buenos Aires da categoria, neste sábado, e assim sairá da primeira posição do grid de largada da prova que começará às 14 horas (de Brasília) deste domingo.

A corrida marcará o retorno da categoria máxima do automobilismo brasileiro à Argentina depois de dez anos e será realizada em formato de rodada dupla no autódromo Juan y Oscar Galvez, palco da nona etapa do calendário de 2017.

Daniel Serra, da equipe Eurofarma RC, se garantiu na primeira posição com o tempo de 1min16s254, sendo que o segundo lugar foi obtido por Thiago Camilo, da equipe Ipiranga Mattheis e atual vice-líder do campeonato, que veio logo atrás com 1min16s281.

A duplas de pilotos, por sinal, dominou os treinos livres na capital argentina, onde Serra também conquistou a sua terceira pole neste ano. Anteriormente, ele largou da primeira posição em Goiânia e na Corrida do Milhão, sendo que conquistou a vitória da primeira prova destas disputas em rodada dupla nas duas ocasiões.

"Sempre bom largar na frente, é muito prazeroso para o piloto essa sensação, mas a pole nesta pista não é tão decisiva para a corrida porque o desgaste do pneu é muito grande. Vamos sentar agora e estudar para ver o que vamos fazer para ter um bom carro na corrida", afirmou Serra.

Thiago Camilo, por sua vez, lembrou o peso que terá usar bem os pneus e traçar uma estratégia inteligente em um asfalto abrasivo como o de Buenos Aires. "Não temos nenhum plano traçado ainda. Amanhã (neste domingo) ainda tem previsão de chuva e quando tem essa variação de pista precisamos nos concentrar primeiro no classificatório e por conta disso vamos trabalhar mais o carro para a corrida no warm-up. Vou tentar aproveitar as oportunidades, hoje mostramos que estamos competitivos. Na largada é tentar manter a posição e tentar nas voltas seguintes uma oportunidade para ultrapassá-lo. Estou bem confiante, temos um carro bom", destacou o piloto da Ipiranga Mattheis.

Felipe Fraga e Julio Campos conquistaram respectivamente a terceira e a quarta posições no treino de classificação deste sábado e largarão da segunda fila, enquanto logo atrás deles estarão Antonio Pizzonia e Diego Nunes. Atual terceiro colocado no campeonato, Átila Abreu partirá da oitava posição do grid.

Cacá Bueno, que foi o vencedor da última edição de uma prova da Stock Car na Argentina, em 2007, largará apenas da 14ª posição. Rubens Barrichello, por sua vez, partirá da modesta 17ª colocação. Após a primeira corrida com largada às 14 horas deste domingo, a segunda prova da rodada dupla começará às 15h10.

