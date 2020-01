Liberado de treino, Helinho vira desfalque no São Paulo para jogo de quarta

O atacante Helinho será desfalque do time do São Paulo para o jogo desta quarta-feira, contra a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela terceira rodada do Paulistão. O jogador foi liberado dos treinos da equipe, no interior de São Paulo, nesta segunda.

O atleta sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no clássico de domingo, contra o Palmeiras, justamente na Arena Fonte Luminosa. Por precaução, o jogador foi liberado da concentração no interior para voltar à capital, onde deve fazer exames nesta terça antes de iniciar a fisioterapia. O time permaneceu em Araraquara para o jogo de quarta.

Um dia após o empate sem gols no primeiro clássico do Estadual, os jogadores voltaram aos trabalhos nesta segunda no interior. O grupo foi dividido em dois. Enquanto os titulares fizeram exercícios regenerativos, os demais atletas realizaram atividades aeróbias e de fortalecimento muscular.

Na sequência, o elenco trabalhou no hotel e em uma academia de Araraquara. Nesta terça-feira, o técnico Fernando Diniz vai definir a escalação para o jogo de quarta em treino marcado para a Arena Fonte Luminosa.

Com uma vitória na estreia - 2 a 0 no Água Santa - e o empate de domingo, o time do Morumbi lidera o Grupo C do Campeonato Paulista, com quatro pontos.